Giá USD hôm nay 25.4.2021: Đô la 'chợ đen' tăng suốt tuần

Sáng 25.4, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm so với ngày hôm qua, xuống còn giá mua vào 23.670 đồng/USD và giá bán ra là 23.720 đồng/USD. Nhưng so với cuối tuần qua, đô la "chợ đen" vẫn tăng 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 30 đồng ở chiều bán ra.