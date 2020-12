Giá USD hôm nay 27.12.2020: Tăng trở lại trong tuần cuối năm

Cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.152 đồng/USD, tăng 14 đồng sau một tuần. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá hầu như tiếp tục đi ngang trong tuần qua như Vietcombank vẫn giao dịch 23.010 - 23.220 đồng/USD. Riêng Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 23.030 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.210 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 20 - 30 đồng sau một tuần, lên 23.260 - 23.290 đồng/USD.

Trong khi đó, tuần này đồng euro lại quay đầu giảm giá như Vietcombank niêm yết là 27.442 - 28.841 đồng/euro, giảm 194 - 204 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank giao dịch ở mức 27.832 - 28.524 đồng/euro, giảm 187 đồng ở chiều mua vào và giảm 18 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước... Trên thị trường tự do, giá euro giảm 50 đồng xuống 28.250 - 28.350 đồng/euro. Trong nước, hoạt động tín dụng các ngân hàng thương mại đang khá sôi động trong những ngày cuối năm nhưng thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn rất dồi dào, lãi suất và tỷ giá đều được dự báo sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong một vài tháng tới.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index chốt cuối tuần ở mức 90,23 điểm, tăng 0,3 điểm so với cuối tuần trước. Trong tuần này, USD-Index đã tăng 0,4%, là mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 11. Nhưng giá USD hiện vẫn ở mức thấp khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ sớm có gói hỗ trợ kinh tế mới.