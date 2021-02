Giá USD hôm nay 28.2.2021: Ngân hàng giảm, thị trường tự do tăng

Giá USD sáng 28.2 tại các ngân hàng thương mại duy trì xu hướng đi xuống trong tuần qua. Cụ thể, Vietcombank chốt tuần ở mức 22.890 - 23.100 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giao dịch 22.910 - 23.090 đồng/USD, giảm 10 đồng... Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối tuần cũng giảm 10 đồng so với đầu tuần, còn 23.130 đồng/USD. Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do lại nhảy vọt lên 23.915 – 23.985 đồng/USD, tăng 65 đồng ở chiều mua vào và tăng 35 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.