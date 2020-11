Giá USD hôm nay 29.11.2020: Suy yếu so với nhiều tiền tệ khác

Chốt tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.162 đồng/USD, giảm 17 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng sụt giảm trong tuần qua như Vietcombank giảm 5 đồng còn 23.050 - 23.260 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng xuống còn 23.050 - 23.260 đồng/USD... Ngược lại trên thị trường tự do, đồng USD lại tăng khá mạnh so với cuối tuần qua, lên 23.250 – 23.300 đồng/USD, cộng thêm 60 - 70 đồng sau một tuần.