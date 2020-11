Giá USD hôm nay 30.11.2020: Tuột dốc không phanh

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá USD tháng 11 giảm 0,05% so với tháng trước nhưng tăng 0,14% so với tháng 12.2019 và giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tính chung 11 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 20,1 tỉ USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2019 xuất siêu 10,8 tỉ USD). Điều này cho thấy lượng cung USD trong nước dồi dào và tỷ giá USD được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp đến hết năm.