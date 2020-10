Giá USD hôm nay 4.10.2020: 'Nhào lộn' sau khi Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

Giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần hầu như không biến động. Vietcombank vẫn giữa nguyên giá mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 23.100 đồng/USD nhưng tăng thêm 10 đồng ở chiều bán ra lên 23.280 đồng/USD so với cuối tuần trước... Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt phiên cuối tuần ở mức 23.214 đồng/USD, giảm 9 đồng sau một tuần. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tính chung cả tuần đã sụt 55 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.185 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 65 đồng ở chiều bán ra, còn 23.215 đồng/USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá USD tháng 9 giảm 0,05% so với tháng trước, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tăng 0,12% so với tháng 12.2019. Đồng thời sau 9 tháng năm nay, cả nước xuất siêu gần 17 tỉ USD khiến nguồn cung ngoại tệ trên thị trường khá cao. Do đó đồng USD tại thị trường Việt Nam gần đây vẫn đi ngang là chính.