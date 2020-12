Giá USD hôm nay 7.12.2020: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

Sáng 7.12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.137 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đầu tuần đang đứng yên như Vietcombank vẫn mua vào 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD…

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index sáng 7.12 đứng ở mức 90,78 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối tuần qua. Chỉ số USD-Index vẫn đang trên hành trình đi xuống từ ngày 9.3 đến nay do các gói kích thích hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, chế độ in tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các hứa hẹn các gói kích thích mới hỗ trợ nền kinh tế trong tương lai. Để kích cầu kinh tế , Fed đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay xuống 0% đồng thời bơm tiền vào nhiều chương trình, dù vậy các số liệu kinh tế Mỹ gần đây vẫn kém tích cực.