Giá USD hôm nay 7.3.2021: Tăng suốt tuần

Sáng nay (7.3), giá USD tại các ngân hàng thương mại đóng cửa cuối tuần tăng 15 đồng/USD, Vietcombank mua USD lên 22.915 đồng/USD và bán ra 23.125 đồng/USD, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank mua vào với giá 22.920 đồng/USD, tăng 10 đồng và bán ra 23.110 đồng/USD, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước... Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối tuần cũng tăng thêm 36 đồng so với cuối tuần qua, lên 23.166 đồng/USD. Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do giảm 85 đồng ở chiều mua vào sau một tuần, xuống 23.830 đồng/USD và giảm 115 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.870 đồng/USD.