Giá USD ngày 20.1: Trong nước đứng yên dù cận tết

Sáng 20.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.155 đồng/USD, giảm 2 đồng so với cuối tuần trước. Điều này không làm thay đổi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 23.075 đồng/USD và bán ra 23.245 đồng/USD, tại Eximbank giá đứng yên ở mức mua vào 23.100 đồng/USD và bán ra 23.210 đồng/USD. Riêng tại ngân hàng BIDV, tỷ giá USD giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua và bán, xuống còn 23.100 - 23.240 đồng/USD và Sacombank giảm 1 đồng còn 23.068 - 23.220 đồng/USD...

Như vậy thị trường ngoại tệ dù sát tết nhưng khá yên ắng, trái ngược với nhiều năm trước đó luôn tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Theo ghi nhận của Kitco vào lúc 9 giờ sáng 20.1, chỉ số USD-Index đạt 97,61 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối tuần qua. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1001 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,12% xuống 1,3006.

Tuần trước, tỷ giá USD đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng với nhiều tín hiệu tích cực. Giới đầu tư chuyển hướng sang đồng bạc xanh khi lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, những số liệu bán lẻ cuối năm 2019 khả quan của Mỹ được công bố và việc ký kết thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khuyến khích tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn.

Trong tuần mới từ ngày 20-24.1, thị trường tài chính tiền tệ thế giới được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng khi nhiều ngân hàng trung ương tiến hành cuộc họp lãi suất đầu tiên trong năm 2020. Các ngân hàng trung ương tại khu vực Eurozone, Nhật Bản và Canada được dự đoán sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2020 vào tuần này.