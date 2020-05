Giá USD ngày 23.5.2020: Tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm

Ngày 23.5, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá ở mức 23.242 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào 23.160 đồng/USD, bán ra 23.370 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.210 đồng/USD, bán ra 23.390 đồng/USD… USD tăng giá ngày cuối tuần đã giúp cho đồng tiền này giảm còn 50 đồng/USD thay vì 60 - 70 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng 10 - 20 đồng/USD, mua vào lên 23.300 đồng, bán ra 23.340 đồng, giá mua tăng nhanh hơn so với giá bán.

Trên thị trường thế giới, USD tăng giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 99,8 điểm. Nhà đầu tư quay trở lại nắm giữ USD làm nơi an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 33 công ty, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì vi phạm nhân quyền và lý do an ninh quốc gia Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng mạnh với việc Trung Quốc tính áp lệnh an ninh quốc gia với Hồng Kông, dấy lên lo ngại về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.