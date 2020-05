Giá USD ngày 30.5.2020: Ngân hàng, tự do đều giảm

Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 20 đồng/USD, Vietcombank mua vào còn 23.160 đồng/USD, bán ra 23.370 đồng/USD; Eximbank mua USD còn 23.190 đồng, bán ra 23.360 đồng… Các ngân hàng đang giảm USD về gần giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, ở mức 23.175 đồng/USD nhưng giá bán ra của Sở lên đến 23.650 đồng/USD, cao hơn giá các ngân hàng thương mại lên 260 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.261 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tiếp tục giảm 10 đồng, mua vào còn 23.260 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD. Cung cầu trên thị trường ngoại tệ hiện nay yếu do lượng khách du lịch giảm. Các điểm kinh doanh ngoại tệ ở khu vực chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM hiện nay vắng khách nước ngoài đến bán ngoại tệ, đồng thời người đến mua cũng khá vắng.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường Mỹ đã biến động mạnh trong đêm 29.5 (tính theo giờ Việt Nam), chỉ số USD-Index giảm từ mức 98,5 điểm xuống 98 điểm và sau đó “hồi” lại mức 98,3 điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có phát biểu cho rằng đã chỉ đạo chính quyền quy trình xóa bỏ trạng thái đặc biệt của Hồng Kông để đáp trả việc Trung Quốc muốn áp luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Tổng thống Trump yêu cầu loại bỏ các chính sách ưu đãi với Hồng Kông từ các thỏa thuận dẫn độ cho đến kiểm soát xuất khẩu, đồng thời nghiên cứu hạn chế tiếp nhận người Trung Quốc học đại học, được coi là tiềm ẩn nguy cơ an ninh. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa tuyên bố sẽ "cắt đứt quan hệ" và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chỉ trích WHO đang "che giấu thông tin" và "quản lý yếu kém" trong công tác đối phó với dịch bệnh Covid-19.