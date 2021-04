Giá USD ngày 4.4.2021: Thế giới vẫn tăng nhưng trong nước đi xuống

Sáng 4.4, giá USD trên thị trường tự do được mua vào là 23.820 đồng/USD và bán ra 23.850 đồng/USD. So với cuối tuần trước, giá USD đã giảm khá mạnh với 80 đồng ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra. Ngược lại tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.241 đồng/USD, tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng theo chiều xuống giảm nhiều hơn trong tuần qua như Vietcombank giảm 15 đồng, xuống giá mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 22.980 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.160 đồng/USD...