Giá USD ngày 4.8.2020: Thị trường tự do thấp hơn trong ngân hàng

Sáng 4.8, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại vẫn đứng yên như nhiều ngày qua. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên ở mức 23.060 – 23.270 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.080 – 23.250 đồng/USD còn Vietinbank tăng thêm 2 đồng lên 23.085 – 23.265 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, chiều mua vào còn 23.150 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra 23.190 đồng/USD. Giá bán ra đồng bạc xanh trên thị trường tự do duy trì mức thấp hơn xa so với các ngân hàng trong thời gian qua.