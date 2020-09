Giá USD ngày 8.9.2020: Thị trường tự do bán thấp hơn ngân hàng

Sáng 8.9, nhiều ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá USD khi mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.205 đồng, giảm 2 đồng so với hôm trước. Còn trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục giảm 20 đồng ở chiều mua vào xuống 23.150 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra 23.200 đồng/USD so với cuối tuần qua. Giá USD tự do bán ra thấp hơn ở các ngân hàng khoảng 50 đồng.