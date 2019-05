Giá USD tăng vọt

Sau nhiều ngày giảm giá mạnh, đồng bạc xanh tăng 20 đồng chiều giá mua lên 23.260 đồng/USD; giá bán tăng 30 đồng, lên 23.290 đồng/USD. Một số điểm giao dịch ngoại tệ tại TP.HCM mua USD với giá 23.280 đồng, bán ra 23.310 đồng…

Thị trường USD trong nước bị tác động trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế đối với 200 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, tăng từ 10% lên 25% vào ngày 10.5 tới đây. Tuyên bố của ông Trump khiến thị trường ngoại tệ thế giới biến động nhiều trong ngày 6.5. USD biến động phức tạp so với các ngoại tệ khác, tăng lên mức cao nhất so với nhân dân tệ (Trung Quốc) khi ở mức 6,767; giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần so với yen Nhật khi về 110,71; tăng giá so với euro khi tỷ giá euro/USD đạt 1,1186...