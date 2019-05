Giá USD tăng vọt

Thị trường USD ngày 8.5 trở nên sôi động khi giá liên tục thay đổi tăng từ 20 - 30 đồng/USD so với ngày 7.5. Eximbank đã đổi bảng tỷ giá ngoại tệ 37 lần trong ngày, tăng giá đồng bạc xanh 30 đồng/USD, giá mua lên 23.310 - 23.330 đồng/USD, giá bán lên 23.410 đồng/USD. Vietcombank tăng mạnh giá bán USD lên 23.420 đồng, mua lên 23.300 đồng... Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (NH) khá sôi động, sau khi tăng mạnh lên mức 23.400 đồng/USD, sau đó giảm về mức 23.360 - 23.370 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng/USD, lên 23.046 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh 65 - 75 đồng sau khi các nhà băng tăng giá. Giá mua USD tự do tăng 75 đồng, lên 23.365 đồng/USD; giá bán tăng 65 đồng, lên 23.375 đồng/USD. Trao đổi qua điện thoại, bà Hoa (kinh doanh ngoại tệ tự do tại TP.HCM) báo giá bán USD chiều 8.5 ở mức 23.380 đồng và cho hay nhu cầu mua ngoại tệ tăng nên giá tăng liên tục trong những ngày qua. Thế nhưng giá này vẫn đang thấp hơn giá bán USD của các NH từ 30 - 50 đồng/USD.