Giá vàng hôm nay 10.10.2020: SJC tăng chạm mức 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay (10.10), giá vàng trong nước tăng thêm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán vàng miếng là 56 – 56,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào là 55,9 triệu đồng/lượng và bán ra 56,4 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giữa giá mua và bán của các công ty vẫn duy trì ở mức 500.000 đồng/lượng như những ngày vừa qua.

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 1.931 USD/ounce, cộng thêm 32,5 USD so với ngày hôm trước. Hợp đồng giao tháng 12 tiến 31,10 USD, tương đương 1,6% lên 1.926,20 USD/ounce. Vàng khởi sắc do được hỗ trợ bởi sự lạc quan về triển vọng mới đối với một số biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ. CNBC đưa tin Chính quyền Mỹ đã nâng đề nghị cho gói viện trợ mới từ 1.600 tỉ USD lên 1.800 tỉ USD. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó phát biểu trên radio rằng ông “muốn thấy một gói kích thích lớn hơn so với những gì mà Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa đang đưa ra”. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết “không có khả năng” một gói viện trợ mới sẽ được thông qua trong 3 tuần trước cuộc bầu cử ngày 3.11.