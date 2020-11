Giá vàng hôm nay 13.11.2020: Tăng theo số lượng ca nhiễm Covid-19

Ngày 13.11, mỗi lượng vàng miếng SJC tại TP.HCM được giao dịch 55,9 - 56,4 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Tương tự, Tập đoàn Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng là 55,9 - 56,25 triệu đồng/lượng, cũng tăng 50.000 đồng so với ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC vẫn giữ ở mức 500.000 đồng/lượng như nhiều ngày qua.

Trên thị trường thế giới , giá vàng đầu ngày 13.11 đạt hơn 1.879 USD/ounce, tăng thêm 16 USD so với đầu ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank hiện tại, vàng thế giới tương đương 52,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, vàng SJC đang cao hơn thế giới 3,8 triệu đồng/lượng dù giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.

Theo Reuters, giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại do nhận được dấu hiệu tích cực từ thông tin về một loại vắc xin ngừa Covid-19 chuẩn bị tung ra thị trường. Nhưng dù tin tức lạc quan về vắc-xin thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro giúp thị trường chứng khoán đi lên, thì những bất ổn vẫn còn do tác động của sự tăng vọt số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết triển vọng kinh tế Mỹ vẫn còn rất nhiều nhân tố bất định kể cả sau khi loại vắc xin Covid-19 do Pfizer và BioNTech phát triển mang lại tín hiệu khả quan. Bên cạnh đó, ông Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu vào ngày 12.11 đã thông báo sẽ hỗ trợ kinh tế thêm khi số ca nhiễm Covid-19 dự kiến sẽ tăng đột biến vào đầu mùa đông...