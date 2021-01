Giá vàng hôm nay 22.1.2021: Tiếp tục duy trì trên 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay (22.1), giá vàng miếng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết là 55,95 - 56,5 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Tương tự tại Hà Nội, Tập đoàn Doji giao dịch giá vàng miếng là 56 - 56,4 triệu đồng/lượng. Do lượng giao dịch trên thị trường khá trầm lắng nên chênh lệch giữa giá mua và bán của các công ty kinh doanh vàng trong nước giảm xuống còn 400.000 - 450.000 đồng/lượng so với mức 600.000 - 700.000 đồng/lượng vào tuần trước.