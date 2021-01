Giá xăng dầu lại đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 11.1

Theo tính toán của Bộ Công thương, trung bình 15 ngày qua, giá xăng dầu trên thị trường thế giới cụ thể như sau: 55,852 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tăng 2,49 USD/thùng, tương đương tăng 4,67% so với kỳ trước; 57,024 USD/thùng xăng RON95, tăng 2,68 USD/thùng, tương đương tăng 4,93% so với kỳ trước; 56,376 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,91% so với kỳ trước; 55,877 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 2,07% so với kỳ trước; 312,468 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 6,71 USD/tấn, tương đương tăng 2,19% so với kỳ trước.