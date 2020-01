Giá xăng giảm nhỏ giọt, dầu mazút tăng gần 800 đồng/kg

Theo cơ quan quản lý, trong 15 ngày qua, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới có nhiều biến động mặc dù tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng, nhất là đối với các loại dầu.

Cụ thể: 71,998 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,172 USD/thùng, tương đương +0,24% so với kỳ trước); 74,396 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,695 USD/thùng, tương đương -0,93% so với kỳ trước); 80,425 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,249 USD/thùng, tương đương -0,31% so với kỳ trước); 79,541 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,33 USD/thùng, tương đương -0,41% so với kỳ trước); 341,055 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 46,433 USD/tấn, tương đương +15,76% so với kỳ trước).

Trước tình hình đó, liên Bộ Công thương - Tài Chính quyết định t hực hiện trích lập Quỹ Bình ổn đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazút trích lập ở mức 0 đồng/lít.

Trong khi đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau: xăng E5RON92 giảm 36 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 77 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 43 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít, riêng dầu mazút 180CST 3.5S thì tăng 789 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, từ 15 giờ 30 chiều nay, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể là: xăng E5RON92 không cao hơn 19.845 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.913 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.548 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.535 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 12.709 đồng/kg.