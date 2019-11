Giá xăng tăng trên dưới 300 đồng/lít tùy loại

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa có công văn điều chỉnh giá xăng dầu với mức tăng trên dưới 300 đồng/lít đối với xăng, riêng dầu mazut giảm tới 754 đồng/kg.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 312 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 283 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 25 đồng/lít, dầu hỏa giảm 6 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 754 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, mức giá xăng dầu trên thị trường hiện nay như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.819 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 21.079 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.988 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 14.962 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.188 đồng/kg.

Lý do của việc điều chỉnh giá này do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành có biến động tăng giảm đan xen và biên độ khá lớn.

Biến động giá xăng dầu thế giới 15 ngày qua Ảnh BCT

Mức biến động có sự khác nhau giữa các loại xăng dầu, giá có xu hướng chung là tăng, nhưng các loại dầu khác có xu hướng chung giảm. Cụ thể, xăng RON92 có giá trung bình 71,874 USD/thùng (tăng 1,483 USD/thùng, tương đương +2,11% so với kỳ trước), xăng RON95 có giá 76,051 USD/thùng (tăng 0,184 USD/thùng, tương đương +0,242% so với kỳ trước).

Dầu diesel 0.05S có giá 75,370 USD/thùng (tăng 0,159 USD/thùng, tương đương +0,212% so với kỳ trước), dầu hỏa có giá 74,901 USD/thùng (giảm 0,028 USD/thùng, tương đương -0,038% so với kỳ trước), mặt hàng giảm mạnh nhất là dầu mazut 180CST 3.5S với giá 234,506 USD/tấn (giảm 35,218 USD/tấn, tương đương -13,057% so với kỳ trước).

Với lý do “đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới”, nhưng vẫn “góp phần bình ổn thị trường các tháng cuối năm”, liên Bộ Công thương - Tài chính đã giữ mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa (ở mức 100 đồng/lít), RON95 (300 đồng/lít); tăng mức trích lập đối với dầu mazut (1.050 đồng/lít); đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và xăng RON95 ở mức 250 đồng/lít).