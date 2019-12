Giải mã sức hút của The Marq trên cung đường vàng Nguyễn Đình Chiểu

Với những người am hiểu và trân trọng giá trị di sản của những công trình lịch sử mang vẻ đẹp trường tồn xuyên thế kỷ, những căn biệt thự nhuốm màu rêu phong ẩn mình dưới tán cây dầu, cây me cổ thụ dọc những cung đường thơ mộng, đây chính là lựa chọn hoàn hảo. The Marq, dự án căn hộ hạng sang tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu thu hút sự quan tâm đặc biệt của lớp khách hàng tinh tế chính bởi những giá trị di sản này.

Quận 1 - nơi đan xen các giá trị di sản và môi trường xanh

Quận 1 tự hào mang trong mình những giá trị sâu sắc về di sản kiến trúc và đô thị. Sự kết hợp giữa vẻ cổ kính và hiện đại đó được thể hiện trong không gian Nhà hát lớn qua lối kiến trúc flamboyant, Trụ sở UBND TP uy nghi, hay Bưu điện Trung tâm mang vẻ đẹp lai hợp giữa phong cách Gothique và Phục hưng vắt qua 3 thế kỷ.

Tọa lạc tại phố Nguyễn Đình Chiểu, The Marq là dự án độc đáo nằm giữa trung tâm của một thành phố năng động nhất cả nước

Trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, quận 1 là nơi hiếm hoi sở hữu những con đường rợp bóng cây xanh mát với những tán cây dầu, cây me cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những tán hoa hoàng điệp vàng óng chen giữa nền trời xanh như muốn gọi mời bướm ong. Cũng chính vì nét lãng mạn ngọt ngào mà những cung đường này được mang tên các thi nhân nổi tiếng như Nguyễn Đình Chiểu.

The Marq - không gian sống dành cho những người tinh tế tại trung tâm quận 1

The Marq là một trong những dự án hiếm hoi tận hưởng các giá trị không thể đong đếm của di sản đô thị. Sự giao thoa giữa nét thâm trầm của các công trình kiến trúc di sản cùng vẻ tân kỳ của nhịp sống hiện đại đang tạo nên một bản sắc khó có thể trộn lẫn cho khu vực trung tâm thành phố so với những đô thị khác của Việt Nam, thậm chí cả các thành phố khác ở Đông Nam Á.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi tập trung những căn biệt thự cổ với mái ngói nâu trầm mặc nằm yên bình dưới những vòm cây xanh mát, The Marq giống như một mảnh ghép lý tưởng làm nên vẻ hoàn mỹ cho bức tranh vốn đã rất đẹp ở nơi này. Một không gian sống thanh lịch, thoáng đãng với kiểu trần cao đường bệ vốn là nét đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển Pháp cùng vẻ thanh tao, quyền quý của đá cẩm thạch vốn được giới thượng lưu thế giới ưa chuộng nằm giữa một tổng thể hài hòa của vùng đất danh giá mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Đó chỉ có thể là The Marq, sang trọng trên tầm cao mới.

Các tiện ích xứng tầm tại The Sky Club trên tầng thượng với tầm nhìn hướng về trung tâm thành phố

Phong cách thiết kế đương đại hòa quyện cùng thiên nhiên

Giữa những nốt lặng chất chứa hoài niệm, The Marq giống như một thanh âm trong trẻo đang ngân lên khúc hoan ca của phong cách kiến trúc đương đại hòa quyện giữa thiên nhiên yên bình cùng các tiện ích xứng tầm.

Ở đó, bỏ lại sau lưng mọi ồn ào, náo nhiệt của phố xá, bạn đã đặt chân vào một cõi riêng với sắc xanh dịu dàng của vườn tiểu cảnh kiểu Pháp, âm thanh róc rách của thác nước, ánh sáng ấm áp của dàn đèn chùm hiện đại, vẻ tĩnh lặng từ mặt sàn bằng đá Onyx tuyệt đẹp cùng những mảng tường bằng đá cẩm thạch ngay khu sảnh chính… tất cả tạo nên vẻ tráng lệ nhưng rất đỗi thanh bình, để mỗi giây phút trôi qua sẽ là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ cho những ai biết trân trọng giá trị cuộc sống.

Các căn hộ 4 phòng ngủ tại The Marq sở hữu trần cao 6,9 m tại phòng khách cùng tầm nhìn ngoạn mục hướng về phía trung tâm thành phố

Bước chân vào căn hộ, bạn sẽ cảm nhận được sự riêng tư tuyệt đối của một ốc đảo yên bình giữa lòng phố thị với kiểu thiết kế nội thất sang trọng và tinh tế kết hợp cùng công nghệ thông minh của kỷ nguyên kỹ thuật số. Trần nhà cao 3,2 m với khung cửa sổ lớn mang lại cảm giác thoáng đãng, trong khi mặt quầy bếp, sàn nhà và sàn phòng tắm lát đá cẩm thạch đem đến cảm giác sang trọng, tinh tế cho không gian sống.

Một không gian sống đẳng cấp ngay giữa lõi trung tâm thành phố với những giá trị di sản được kết đọng trong suốt 300 năm nhưng vẫn mang âm hưởng hiện đại của một đô thị năng động bậc nhất cả nước. Đó chỉ có thể là The Marq, chuẩn sống mới của giới tinh hoa Việt.