Giải pháp nâng cao chất lượng hồ tiêu của Bayer thúc đẩy sự bền vững nông nghiệp

Cơ hội và thách thức của ngành hồ tiêu Việt Nam

Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều, độ ẩm cao và biên độ nhiệt độ không thay đổi nhiều, đất nông nghiệp Việt Nam rất phù hợp để phát triển canh tác hồ tiêu. Việt Nam đã 18 năm giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, giá trị hồ tiêu xuất khẩu hàng năm đạt hơn 1 tỉ USD từ năm 2014 đến năm 2017.

Tuy nhiên, nền nông nghiệp hồ tiêu đang đối mặt với một vài thách thức chung. Những năm gần đây, việc diện tích trồng hồ tiêu tăng từ 50.000 lên 150.000 héc ta đã gây nên tình trạng cung vượt cầu và giá hồ tiêu giảm 37,2% từ năm 2017 đến năm 2018. Bên cạnh đó, vì tập trung phát triển nhanh diện tích mà ít chú trọng chất lượng, nên hồ tiêu chưa đạt chuẩn xuất khẩu sang châu Âu và dẫn đến việc hồ tiêu rớt giá.

Với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam, Much More Black Pepper của Bayer được xem là giải pháp toàn diện, giúp nông dân Việt Nam áp dụng các công nghệ tiên tiến trong canh tác và quản lý tối ưu cây trồng, giúp phòng tránh những mối nguy như cỏ dại, côn trùng hay dịch hại.

Tiếp tục đẩy mạnh tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thông qua các giải pháp sáng tạo và các sáng kiến giáo dục, Bayer đang nỗ lực để chuẩn bị sự thay đổi tích cực cho nền nông nghiệp khi EVFTA có liệu lực. Trong hội nghị diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tham gia của gần 200 nhà nông vừa qua, Bayer chia sẻ những kinh nghiệm quản lý dịch hại hiệu quả khi áp dụng bộ giải pháp Much More. Tiếp tục đẩy mạnh tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thông qua các giải pháp sáng tạo và các sáng kiến giáo dục, Bayer đang nỗ lực để chuẩn bị sự thay đổi tích cực cho nền nông nghiệp khi EVFTA có liệu lực. Trong hội nghị diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tham gia của gần 200 nhà nông vừa qua, Bayer chia sẻ những kinh nghiệm quản lý dịch hại hiệu quả khi áp dụng bộ giải pháp Much More.

Bayer hỗ trợ nông dân các mô hình trồng hồ tiêu chất lượng cao

Thông qua việc đề xuất các phương pháp canh tác phù hợp và sử dụng một số giải pháp trừ sâu và diệt nấm có chọn lọc, Bayer và các đối tác quan trọng khác đang góp phần giúp nông dân tận dụng tối đa bộ giải pháp của họ và tạo điều kiện tốt nhất để xuất khẩu thành công. Bayer là đối tác chiến lược của Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Lâm San trong khuôn khổ dự án sản xuất tiêu tươi quốc gia của tỉnh Đồng Nai do HTXNN Lâm San đứng đầu. Theo đó, Bayer hỗ trợ cung cấp nguyên liệu đầu vào và các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho người dân, trong khi HTXNN Lâm San giúp đảm bảo đầu ra. Với giải pháp Much More Black Pepper, Bayer giúp nông dân quản lý mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy chuẩn giới hạn dư lượng tối đa (MRL).

Theo ông Nguyễn Ngọc Luân, Chủ tịch HTXNN Lâm San: "Chứng kiến kết quả ấn tượng của các cuộc thử nghiệm thực tế và từ mô hình trồng hồ tiêu áp dụng gói giải pháp của Bayer, chúng tôi muốn dành sự khen ngợi đặc biệt cho đóng góp của công ty vào sự phát triển của ngành hồ tiêu, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ và chuyển giao những giá trị tích cực của giải pháp sáng tạo này đến nông dân”.

Nông dân Ngô Hữu Đức chia sẻ: “Năm nay, mặc dù giá giảm, gia đình tôi vẫn bám trụ và không ngừng chăm sóc cây tiêu theo đúng quy trình. Đặc biệt vào đầu mùa mưa này, nhờ áp dụng các kỹ thuật cần thiết cũng như bộ giải pháp của Bayer, chúng tôi đã phòng tránh được các bệnh phổ biến”. Nông dân Ngô Hữu Đức chia sẻ: “Năm nay, mặc dù giá giảm, gia đình tôi vẫn bám trụ và không ngừng chăm sóc cây tiêu theo đúng quy trình. Đặc biệt vào đầu mùa mưa này, nhờ áp dụng các kỹ thuật cần thiết cũng như bộ giải pháp của Bayer, chúng tôi đã phòng tránh được các bệnh phổ biến”.

Sự kết hợp Much More Black Pepper, hệ thống tưới nhỏ giọt và thuốc trị tuyến trùng Velum của Bayer cũng tạo nên gói giải pháp tích hợp, đảm bảo nước và thuốc bảo vệ thực vật được phân phối đều trên khắp vườn và thấm trực tiếp vào rễ cây trồng. Những giải pháp này giúp việc tưới tiêu được thực hiện đúng cách, đảm bảo tiêu chuẩn về liều lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản xuất khẩu, tiết kiệm nguồn nhân lực và chi phí.

“Chúng ta ngày càng thấy rõ cách duy nhất để giữ vững vị trí xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới là phải đảm bảo chất lượng sản xuất cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn mới của EVFTA. Vì thế, Bayer hướng đến việc sử dụng các phương pháp trồng hồ tiêu tiên tiến, giúp ngành hồ tiêu Việt Nam đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường châu Âu. Bằng việc tiếp tục cung cấp các giải pháp khoa học và nâng cao chất lượng kỹ thuật, Bayer cam kết tập trung hỗ trợ cho sự phát triển của ngành hồ tiêu, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững” - ông Weraphon Charoenpanit, Giám đốc Kinh doanh nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam.