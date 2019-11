Giải pháp nào cho những rủi ro sức khỏe ngày càng gia tăng?

Tuy nhiên, đằng sau những con số “đáng sợ” thì điều này cũng phần nào là tín hiệu cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người Việt khi ngày càng có nhiều người chủ động với việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó phát hiện bệnh sớm hơn.

Chủ động ứng phó tích cực với “K”

Vòng xoay cuộc sống tấp nập với nhiều mối bận tâm đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là những người trẻ vừa lập gia đình và có con, bởi ngoài bận rộn với công việc, họ còn phải chu toàn cho gia đình. Mặc dù, xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhưng chúng ta cũng đối mặt nhiều hơn với những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo. Trong đó, ung thư (“K”) đang trở thành một trong những căn bệnh thời hiện đại đáng lưu tâm. Chính vì thế, nhu cầu bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân yêu đang ngày càng được đề cao.

Theo khảo sát trong quý 2/2019, sức khỏe đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của truyền thông, các khuyến nghị về y tế, người Việt đang ngày càng quan tâm hơn cho sức khỏe, để từ đó chuyển hóa thành hành động thực tiễn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình.

Ý thức, nhu cầu bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân yêu trong gia đình đang ngày càng được người tiêu dùng Việt đề cao

Cũng theo kết quả khảo sát này, 38% người tiêu dùng Việt Nam đang dành một phần thu nhập cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Điều này cho thấy xu hướng chủ động của người Việt trong vấn đề bảo vệ sức khỏe gia đình. Không chỉ xây dựng lối sống khỏe cho bản thân và gia đình, chú trọng dinh dưỡng hay loại trừ những thói quen không lành mạnh, những ông bố, bà mẹ trẻ còn chủ động tìm kiếm những giải pháp phù hợp để dự phòng trước những rủi ro bệnh tật có thể xảy ra. Thay vì bị động với suy nghĩ "trời kêu ai nấy dạ", người Việt đã có sự chuyển biến tích cực, quan tâm hơn đến các kế hoạch đảm bảo tài chính giúp họ vượt qua những biến cố về bệnh tật để có thể an tâm chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Người Việt đang ngày càng chủ động trong vấn đề bảo vệ sức khỏe gia đình, quan tâm hơn đến các giải pháp đảm bảo tài chính trước những rủi ro bệnh tật

Giải pháp toàn diện, đa tầng bảo vệ sức khỏe những người thân yêu

Thấu hiểu sự quan tâm của khách hàng - đặc biệt là các gia đình trẻ về nhu cầu bảo vệ, chăm sóc những người thân yêu, sau thời gian nghiên cứu, Prudential vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới PRU - Bảo Vệ Tối Ưu, đây là sản phẩm thuộc dòng Bảo hiểm Liên Kết Chung với những quyền lợi nổi trội kết hợp giữa bảo vệ tài chính và tích lũy.

Sản phẩm mang đến sự bảo vệ tối ưu, đa tầng và toàn diện, đảm bảo “sức khỏe tài chính” của gia đình khi rủi ro bệnh lý nghiêm trọng xảy ra với quyền lợi chi trả nhiều lần cho 99 bệnh lý nghiêm trọng khác nhau, tối đa lên đến 250% số tiền bảo hiểm, bao gồm quyền lợi chi trả thêm 50% số tiền bảo hiểm nếu khách hàng không may mắc phải 3 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến của thời hiện đại là ung thư, tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, PRU - Bảo Vệ Tối Ưu còn mang đến quyền lợi miễn đóng phí khi khách hàng không may mắc phải bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sau, giúp khách hàng an tâm chữa trị trong khi hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

PRU - Bảo Vệ Tối Ưu mang đến sự an tâm cho những gia đình trẻ trước các rủi ro về bệnh lý nghiêm trọng với sự bảo vệ đa tầng và toàn diện

Với sự bảo vệ vững chắc, sự đồng hành của PRU - Bảo Vệ Tối Ưu, những ông bố bà mẹ trẻ có thể tự tin, mang tâm thế chủ động, vững vàng trước những rủi ro về sức khỏe, Từ đó có thể an tâm tận hưởng cuộc sống, chu toàn chăm sóc gia đình.

Với cam kết thương hiệu “Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động” và luôn “Hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Prudential không chỉ mang lại những giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng, mà còn khuyến khích và lan tỏa lối sống lành mạnh, biết cách chăm sóc bản thân và bảo vệ gia đình trước nỗi lo bệnh lý nghiêm trọng. Từ mỗi suy nghĩ, hành động như thói quen ăn uống, rèn luyện cơ thể đến một giải pháp tài chính dự phòng cho những rủi ro bệnh tật, mỗi người đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực giúp bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu.