Giảm tác hại: Nhu cầu cấp thiết trong thời đại bình thường mới

Trong đó việc chú trọng vào những giải pháp giảm tác hại trong đời sống là một trong những nhu cầu cần được đẩy mạnh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp có tầm nhìn táo bạo, mạnh dạn thay đổi, và sự linh hoạt trong việc áp dụng khoa học, công nghệ đổi mới trong sản xuất.

Tầm nhìn tương lai

Có một áp lực không nhỏ dành cho các doanh nghiệp hiện nay chính là lòng tin của xã hội. Điều này sẽ lại càng đặc biệt khó khăn hơn đối với những ngành hàng như rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm đóng hộp... Do vậy, không ít doanh nghiệp lựa chọn đưa ra những sản phẩm giảm tác hại nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu người dùng như bia không cồn, đường ăn kiêng, thực phẩm không chứa trans fat (chất béo nguy hại). Điều này cũng xảy ra tương tự tại các tập đoàn thuốc lá, thậm chí tập đoàn thuốc lá toàn cầu Philip Morris International (PMI) đang triển khai việc chuyển đổi toàn diện bằng cách đưa các sản phẩm giảm tác hại thay thế hoàn toàn cho sản phẩm gây hại cao nhất là thuốc lá điếu đốt cháy trong vòng một thập kỷ tới. Tập đoàn này hiện đang đầu tư đến 98% chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) vào các sản phẩm “không khói” đồng thời đẩy mạnh việc phát triển thị trường trên toàn cầu, hướng đến mục tiêu chuyển đổi hành vi tiêu dùng và giảm thiểu tác hại do khói thuốc lá tại nhiều nước hơn so với con số 66 quốc gia hiện tại.

Cũng nằm trong chiến lược phát triển bền vững, PMI đã mua lại 30% cổ phần từ hãng dược phẩm sinh học Medicago, một trong những nhà nghiên cứu và phát triển vaccine phòng Covid-19 hiện nay với những kết quả thử nghiệm ban đầu rất khả quan cùng kỳ vọng sớm được cấp phép sử dụng trên toàn cầu. Việc PMI tham gia vào Medicago thể hiện phần nào những nỗ lực toàn diện của công ty nhằm khai phá các nền tảng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe. Thêm một động thái cho thấy sự kiên tâm hướng đến tầm nhìn không khói thuốc của PMI, trong tháng 7 năm nay tập đoàn này đã chính thức sáp nhập toàn phần công ty dược Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), một doanh nghiệp hàng đầu về phát triển và sản xuất các sản phẩm dược và chăm sóc sức khỏe cải tiến, được sử dụng qua đường uống và ngậm (intra-oral) với trị giá tương đương 820 triệu đô la Mỹ.

“PMI cam kết trở thành nhân tố dẫn dắt những thay đổi và luôn ủng hộ các giá trị tích cực. Phát kiến đổi mới và hòa nhập là mấu chốt giúp chúng tôi giải quyết các thách thức hiện có, bất kể liên quan đến hướng tiếp cận giảm thiểu tác hại thuốc lá, tác động môi trường hay tác động xã hội. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một tương lai bền vững, mang đến lợi ích cho tập đoàn, cổ đông, người dùng và toàn cộng đồng”, ông Jacek Olczak, Tổng giám đốc Điều hành của PMI cho biết.

Hướng đến sự phát triển bền vững

Không chỉ thay đổi diện mạo của ngành, chuyển đổi danh mục các sản phẩm, Tập đoàn PMI hiện đang góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Báo cáo được công bố rộng rãi cho thấy PMI đang thực hiện đúng tiến trình hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Trong năm 2020, PMI đạt được các mục tiêu giảm thiểu đáng kể lượng khí CO 2 tuyệt đối, bao gồm giảm 26% lượng khí CO 2 trong các hoạt động vận hành trực tiếp và 18% lượng khí CO 2 trên toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến môi trường, sản phẩm kinh doanh, con người là yếu tố quan trọng tiếp theo để đánh giá sự chuyển mình của doanh nghiệp. Đây cũng được coi là yếu tố quan trọng nhất để tạo tiền đề phát triển bền vững ứng phó với những diễn tiến phức tạp có thể xảy ra trong tương lai.

Ông Jacek Olczak - Tổng giám đốc Điều hành PMI

Theo đó, PMI đã sớm đầu tư vào chính sách nhân lực và đảm bảo chính sách lương thưởng bình đẳng cho mọi nhân viên với những công việc như nhau; đồng thời, công ty mong muốn mang đến cho họ những cơ hội bình đẳng, bất kể giới tính, quốc gia xuất xứ, tuổi tác hoặc các đặc điểm cá nhân khác.

Chứng nhận bình đẳng lương thưởng trên toàn cầu của công ty xác nhận rằng PMI trả lương bình đẳng cho tất cả nam và nữ giới đối với những công việc như nhau, tại mọi quốc gia. Bên cạnh đó, PMI cam kết thúc đẩy những nguyên tắc công bằng tại nơi làm việc, khen thưởng nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc của họ.

Không những thế, những nỗ lực giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập của PMI cũng mở rộng đến khắp chuỗi cung ứng của công ty nhằm đảm bảo những người nông dân cung cấp thuốc lá cho PMI có nguồn thu nhập đủ sống.

Nhìn chung, các biến đổi toàn cầu sẽ tiếp tục diễn ra và khó có thể có một giải pháp hoàn hảo với những ảnh hưởng con người chưa biết đến. Việc sẵn sàng cho những thay đổi là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu cũng như xã hội đang tìm kiếm. Quá trình đổi mới này không thể hoàn thiện trong một ngày mà cần có thời gian để cải thiện cũng như sự hoàn thiện dần của vaccine phòng Covid-19 hiện nay.

Cách mà xã hội nhìn nhận những nỗ lực chuyển đổi tích cực của doanh nghiệp thay vì bài trừ nó dựa trên lịch sử hoạt động sẽ chính là cú hích để thay đổi diện mạo thế giới theo hướng tích cực hơn.