Giữa đại dịch virus Corona, khách đến ngân hàng không phải tháo khẩu trang

Theo văn bản của Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng ngày 31.1, toàn ngành ngân hàng phải triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến liên quan từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị mình như đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như cung cấp và sử dụng khẩu trang, dung dịch rửa tay…

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh n gân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo từ nay cho đến khi thông báo hết dịch của cơ quan chức năng, không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở như Ngân hàng Nhà nước đã quy định tại văn bản số 7777/NHNN-PHKQ ngày 16.10.2018 về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Tuy nhiên, các nhà băng vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền; ngăn chặn các trường hợp lợi dụng dể gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch.

Đối với các giao dịch hay hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng tiếp tục đeo khẩu trang (nếu có nhu cầu) trong quá trình giao dịch. Nhân viên ngân hàng có thể sử dụng khẩu trang khi thực hiện giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nếu cần thiết.