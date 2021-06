Góp ý về cách ghi nhãn hàng hóa không đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành về xuất xứ hàng hóa hoặc xác định trước xuất xứ hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ Việt Nam thì ghi một trong các cụm từ sau: Origin Vietnam, Made in Vietnam, Produced in Vietnam; Product of Vietnam, hoặc cụm từ như: Sản xuất tại Việt Nam, Chế tạo tại Việt Nam, Nước sản xuất Việt Nam, Xuất xứ Việt Nam.