Gotec Land 'hiện thực hóa' mục tiêu đề ra trong năm mới

Quyết định này nằm trong chính sách ưu tiên phòng chống dịch cho toàn thể nhân viên của tập đoàn và cũng là một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2021 của Gotec Land, trong đó bao gồm việc nâng cao phúc lợi cho nhân viên tất cả công ty thành viên, đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện và thay đổi chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh thu của năm và định hướng phát triển bền vững trước biến đổi đầy thử thách của thị trường.

Tập đoàn Gotec Land nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống Covid-19, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh

Hòa chung nhịp với chiến dịch đẩy lùi Covid-19 và thấu hiểu phương châm "An toàn, mạnh khỏe để chống dịch và kinh doanh", việc tài trợ 100% chi phí tiêm vắc-xin

Covid-19 cho toàn bộ nhân viên của Tập đoàn nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất cho đội ngũ, đồng thời mang lại sự an tâm cho khách hàng khi tiếp xúc với nhân viên Gotec Land.

Trong đợt vắc xin đầu tiên được phép lưu hành, Gotec Land sẽ ưu tiên những nhân viên tuyến đầu ở TP.HCM, Đồng Nai và Đà Nẵng, bao gồm các bộ phận trực tiếp phục vụ khách hàng như: nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quản lý dự án trên toàn hệ thống. Gotec Land sẽ liên hệ với Bộ Y Tế và các cơ quan chức năng để đăng ký mua vắc xin Covid-19 và sớm đưa vào thực hiện chương trình tiêm chủng cho toàn thể CBNV theo đúng quy định.

“Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, hoạt động kinh doanh không thuận lợi và nhiều người rơi vào cảnh mất việc làm… Gotec Land cũng gặp không ít khó khăn trong việc kinh doanh, tuy nhiên chúng tôi đã đồng hành cùng nhau vượt qua trở ngại, ổn định nguồn lực nhân sự, thu hút người tài bằng các chính sách tuyển dụng với phúc lợi hấp dẫn, thường xuyên chăm lo đời sống của từng nhân viên, đảm bảo sự hài lòng trong công việc và cống hiến trên hành trình chuyển đổi kinh doanh”, Đại diện tập đoàn Gotec Land chia sẻ.

“Thấu hiểu vai trò quan trọng của từng nhân viên trong công ty, năm 2021 ban lãnh đạo Gotec Land cũng đặt ra những mục tiêu nhằm khai phá tiềm năng cho nhân viên, bồi dưỡng người tài như nâng cao chương trình đào tạo, tạo điều kiện để mỗi nhân viên phát huy hết tiềm năng nội lực để cống hiến cho các chiến lược kinh doanh đã đặt ra trong năm”, vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.

Vượt thách thức thời cuộc, áp dụng số hóa vào kinh doanh

Cung cấp thông tin dự án cho khách hàng bằng các ứng dụng công nghệ

Để thích ứng với sự thay đổi “chóng mặt” của thị trường, trong đó có sự phát triển tất yếu của công nghệ số, Gotec Land đã liên tục thay đổi chiến lược, sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi thách thức.

Một trong những mục tiêu trước mắt của Gotec Land là thay đổi phương thức bán hàng, cách tiếp cận với khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, công ty đã bắt đầu triển khai áp dụng số hóa vào giao dịch bất động sản trong thời gian tới. Đồng thời chuẩn bị nhiều kịch bản chiến lược trong giai đoạn dịch bệnh, nhằm đảm bảo việc liên tục hóa hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đem đến những trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng.

“Việc áp dụng công nghệ dựa trên nền tảng thấu hiểu hành trình trải nghiệm của khách hàng vào trong hoạt động kinh doanh đã được chúng tôi nghiên cứu kĩ lưỡng, nhận thấy sự phù hợp, chúng tôi đang tích cực triển khai và chắc chắn sẽ áp dụng cho những dự án ra mắt trong năm 2021”, đại diện Tập đoàn Gotec Land chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nằm trong chiến lược phát triển bền vững, gần 10 năm qua, Gotec Land vẫn luôn hoàn thành sứ mệnh phát triển các hoạt động nhân văn, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Đầu năm 2021, Gotec Land đã tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện, cụ thể như chuỗi tình thương Mái Ấm Phúc Lâm (Đồng Nai), chùa Lâm Quang (Q.8)… với mong muốn chung tay giúp đỡ, mang hương vị Tết đến những mảnh đời còn khó khăn.

Đoàn thiện nguyện Gotec Land và hành trình trao gửi yêu thương, góp phần đem đến một cái Tết ấm no cho những mảnh đời khó khăn tại chùa Lâm Quang (Q.8, TP.HCM) vào ngày 9.1 vừa qua

Những khởi động đầu tiên này minh chứng cho sự sẵn sàng của Tập đoàn Gotec Land, với mục tiêu trở thành một trong những nơi làm việc tốt bậc nhất châu Á 2021 (Best Companies To Work For In Asia) và tiếp tục xứng đáng với tên gọi Top 10 Nhà phát triển BĐS tiêu biểu trong năm 2021.