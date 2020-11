Gotec Land - Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2020

Năm 2020 được xem là năm thành công vang dội của Gotec Land khi doanh nghiệp khẳng định mình bằng bước chuyển mình lớn mạnh, mở rộng quy mô và phân khúc sản phẩm. Vào tháng 10.2020 vừa qua, Gotec Land cũng xuất sắc nhận cú đúp 4 giải thưởng quốc tế PropertyGuru Vietnam Property Awards: - Best Boutique Developer (Doanh nghiệp phát triển các dự án trung - cao cấp) tốt nhất. - Best Condo Development (Dự án căn hộ tốt nhất) cho dự án Asiana Đà Nẵng. - Special Recognition in CSR (Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp). - Best Housing Development (Southern Vietnam) - dự án Nhà phố tốt nhất khu vực miền Nam năm 2020 cho dự án Diamond Central. Những giải thưởng đạt được là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua của Gotec Land và được sự công nhận của cộng đồng trong và ngoài nước.