Hà Nội: Bán vàng chốt lãi ngày vía Thần tài

Ngày vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng) năm nay khác nhiều so với mọi năm. Dịch Covid-19 , khiến lượng người đến các tiệm vàng xếp hàng không còn đông đúc, không còn cảnh chen lấn, cãi vã như mọi năm. N hiều người đã chủ động chuyển qua kênh mua vàng online.

Phố vàng Trần Nhân Tông, Hà Nội, sáng sớm 21.2 (tức mồng 10 tháng Giêng) chỉ lác đác vài khách đeo khẩu trang cẩn thận tới giao dịch. Gần trưa, lượng khách đông hơn nhưng cũng không có cảnh ùn ứ.

Tại các tiệm vàng ở khu vực Q.Cầu Giấy, Hà Nội và chi nhánh SJC tại Giang Văn Minh, Q.Ba Đình vắng vẻ, thưa thớt hơn. Đại bản doanh của DOJI trên phố Lê Duẩn, Q.Hai Bà Trưng, lượng khách so với mọi năm vắng hơn rất nhiều.

Mua vàng online

Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, đón ngày vía Thần tài, Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị các sản phẩm chủ đạo như VRTL 6 bản vị. Ngoài ra, năm nay cho ra thêm nhiều các sản phẩm vàng trang sức chất lượng cao như linh vật trâu vàng, tượng Thần tài, nhẫn kim tiền, đĩnh vàng tài lộc... để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng mua vàng rước lộc đầu xuân.

Theo bà Luyến, năm nay do tình hình dịch Covid -19 đang diễn ra khá phức tạp, ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, Bảo Tín Minh Châu triển khai mở rộng việc bán hàng online nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

"Khách hàng có thể đặt hàng trước (từ mồng 6 tháng Giêng) và nhận vàng vào chính ngày vía Thần tài để không phải chờ đợi hay xếp hàng khi đi mua vàng lấy may trong dịp này. Tại các cửa hàng mở thêm các quầy giao dịch đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng hơn cho khách hàng", bà Luyến chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết, dịp ngày vía Thần tài năm nay, lần đầu tiên người dân có thể thoải mái ngồi tại nhà, mua vàng Thần tài trực tuyến một cách "siêu tốc" mà không cần phải xếp hàng, chờ đợi. Khách hàng có thể lựa chọn tất cả các loại vàng ép vỉ của DOJI , đặc biệt là Vàng ép vỉ Kim Ngưu – Linh vật của năm 2021 hay vàng miếng SJC.

"Dịp bán hàng Thần tài là chiến dịch kinh doanh lớn nhất mở đầu hằng năm của DOJI, tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ coi ngày này là dịp để kiếm lợi nhuận mà chủ yếu mang tính phục vụ cho mong muốn của người dân được sở hữu một vài chỉ vàng, mang lại sự may mắn, thuận lợi, tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới", đại diện DOJI chia sẻ.

Theo quan niệm dân gian, Thần tài chuyên quản Tài Phúc Phú Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Bên cạnh việc sắm lễ để cúng Thần tài, mua vàng cũng là việc nhiều người thường làm trong ngày này. Vàng không chỉ có giá trị thiết thực và khả năng tích trữ cao mà còn mang ý nghĩa phú quý cát tường, tài lộc may mắn cho năm mới.

Người dân "nương" vía Thần tài bán vàng

Nhiều người dân xác định chỉ mua 1, 2 chỉ để lấy may. Trong khi đó, không ít người tận dụng giá vàng bị đẩy lên cao trong ngày vía Thần tài đã mang hết vàng đi bán. “Ngày vía Thần tài cũng chỉ là quan niệm thôi, thích thì mình mua 1 chỉ lấy may. Còn tôi có hơn 10 lượng vàng tích trữ từ trước nên dịp này thấy giá cao đem bán. Vài hôm nữa giá xuống thì mua lại”, chị H, nhà ở phố Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Về giá vàng, Công ty SJC mua vào giá 55,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh giữa mua và bán là 700.000 đồng/lượng. C ông Ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt ở ngưỡng 55,60 - 56,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giảm 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở cửa phiên 20.2. Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 55,60 - 56,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 19.2. Chênh lệch mua vào - bán ra tiếp vẫn ở ngưỡng rất cao 700.000 đồng/lượng.

Dù giá ngày vía Thần Tài giảm nhẹ, song trong cả tuần gần đây giá vàng trong nước đã được đẩy lên khá cao. Mức chênh so với giá thế giới lên tới 6 - 7 triệu đồng/lượng. Đây là lý do khiến người dân thay đổi thói quen, không chấp nhận mua giá cao, tránh chịu cảnh thua lỗ như mọi năm. Dưới đây là một số hình ảnh giao dịch vàng trong ngày vía Thần tài tại Hà Nội: Người dân xếp hàng mua vàng từ sáng sớm

Dịch Covid-19 nên cả khách hàng và nhân viên đều trang bị khẩu trang cẩn thận Gần trưa lượng khách tới đông hơn so với buổi sáng

Vách ngăn chống Covid-19 được thiết kế đảm bảo an toàn

"Thần tài" thông báo cho khách hàng