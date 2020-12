Hà Nội tương lai - Thành phố của bê tông hay thành phố xanh?

Và hơn bao giờ hết, các nhà phát triển bất động sản chính là những người có trách nhiệm đồng hành trong hành trình kiến tạo đô thị xanh, bền vững.

Đô thị hóa là quá trình tất yếu không thể đảo ngược, song hành với tốc độ đô thị hoá là rất nhiều những con số tích cực trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Một thập kỷ nhìn lại, Hà Nội đã có những bước chuyển mình đáng tự hào.

Kiến tạo đô thị xanh và bền vững: Trách nhiệm với thế hệ tương lai

Không gian sống xanh bền vững trở thành xu hướng phát triển tương lai (Ảnh minh họa: dự án The Terra - An Hưng)

“Một nơi đáng sống không chỉ đẹp mà phải là một đô thị bền vững, một đô thị đủ linh hoạt để thích ứng, chống chọi trước những bất thường của môi trường tự nhiên và xã hội. Và đó đã trở thành tiêu chí để lựa chọn các không gian sống trong đô thị.

Văn Phú - Invest, một doanh nghiệp luôn kiên định theo đuổi con đường phát triển đô thị xanh, văn minh suốt 17 năm qua.

Bằng sự chuyên tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, Văn Phú - Invest đi theo sứ mệnh: “Đem đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho khách hàng bằng thiết kế vượt trội trong không gian và môi trường sống. Thông qua những nỗ lực đó, thúc đẩy sự phát triển của xã hội và chăm sóc cho các thế hệ tương lai một cách minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm”.

Giữ vững quan điểm mỗi khu đất mang một giá trị riêng, mỗi dự án mang một thông điệp riêng nhưng xuyên suốt ở hơn 20 công trình đã và đang triển khai của Văn Phú - Invest vẫn là sự nhất quán trong thiết kế và tối ưu hóa công năng, để tất cả khách hàng luôn nhận lại được sự hài lòng với từng sản phẩm. Bởi mục tiêu chiến lược trong phát triển các dự án xanh, bền vững của Văn Phú - Invest là lấy con người và môi trường làm yếu tố trung tâm.

Thấu hiểu tự nhiên để sống Xanh

Thấu hiểu điều đó, các công trình của Văn Phú - Invest đều nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí, địa lý dự án để quy hoạch tạo sự đồng điệu với môi trường xung quanh, từ đó có những giải pháp công nghệ, thiết kế và vật liệu xây dựng xanh giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa cho toàn bộ công trình.

Các dự án của Văn Phú - Invest đã tạo ra một vùng vi khí hậu xanh mát mẻ, an lành, không chỉ giúp giữ gìn, mang lại cảnh quan xanh cho khu vực mà còn giúp người dân có được cuộc sống tốt hơn, an toàn và khỏe mạnh hơn. Đồng thời, khả năng tiết kiệm nhiên liệu từ công trình xanh sẽ giúp người dân tiết giảm nhiều chi phí sinh hoạt liên quan đến việc tiêu hao năng lượng.

Ví dụ, một công trình xanh nhận được chứng nhận quốc tế EDGE phải đảm bảo tiết kiệm ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu, đồng thời hạn chế lượng phát thải khí nhà kính trong suốt quá trình từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu, so với công trình thông thường.

Dự án The Terra - An Hưng đạt chứng nhận EDGE giai đoạn thiết kế

Tiêu biểu, dự án The Terra - An Hưng nằm trong khu đô thị mới An Hưng, ở phía tây thủ đô có nhịp sống sôi động, với các con đường xung quanh luôn sầm uất. Vì thể, để tối ưu, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã tính toán đến tuyến trục giao thông, khoảng cách công trình, cảnh quan xung quanh. Từ đó, thiết kế các căn hộ trong công trình luôn đạt được thông gió và lấy sáng tự nhiên tốt nhất, hướng nhìn, tầm nhìn đẹp mở rộng ra xung quanh.

Phòng khách và phòng bếp của dự án được sắp xếp tiếp giáp ban công và khe thoáng, tạo cảm giác rộng rãi. Logia và cửa sổ lớn đón nắng gió tự nhiên. Cùng với với đó, hệ thống cảnh quan cây xanh và hồ nước rộng 6.000 m² nằm gần dự án tạo nên một môi trường sống chan hòa để con người được “thuận tự nhiên”. Dự án The Terra - An Hưng đã được nhận chứng chỉ xanh của EDGE giai đoạn thiết kế nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe của một công trình xanh tiêu biểu.

Với mục tiêu không ngừng kiến tạo giá trị sống cho thế hệ tương lai của Văn Phú - Invest, The Terra - An Hưng tận dụng tối đa không gian để tạo nên những khoảng xanh và hình thành hệ thống hơn hơn 30 tiện ích nội khu đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là nhu cầu vui chơi, khám phá thế giới của con trẻ

Với hành trình đó, Văn Phú - Invest tin rằng, Hà Nội của thập niên mới sẽ không còn là nỗi ám ảnh của những khối bê tông xếp chồng. Gác lại những băn khoăn về được - mất của quá trình đô thị hóa, chúng ta cứ bước lên phía trước, để tình yêu, sự tận tâm dẫn lối trên con đường bảo tồn và kiến tạo những di sản đô thị cho thế hệ tương lai.