Hải Phòng, Quảng Ninh muốn tạm dừng chuyến bay từ TP.HCM

Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị tạm thời dừng các chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay Vân Đồn và ngược lại, cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Lý do được tỉnh này đưa ra là tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP.HCM. Lãnh đạo TP.Hải Phòng cũng có văn bản tương tự về việc tạm dừng các chuyến bay từ Cát Bi đi Tân Sơn Nhất và ngược lại.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet , Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) và các cảng vụ hàng không yêu cầu hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay nội địa đến Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 1 - 14.6, các hãng khai thác tối đa 63 chuyến bay khứ hồi đến Tân Sơn Nhất mỗi ngày. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 28 chuyến, Vietjet 20 chuyến, Jetstar 3 chuyến, Bamboo Airways 11 chuyến và Vietravel Airlines 1 chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn cảng hàng không và trên máy bay.

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 khiến sản lượng khách đi máy bay giảm mạnh. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng bay đi đến đạt 122.000 chuyến, giảm 5,9% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 25,5 triệu khách, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2020. Trong số này, khách quốc tế đạt 116.000 khách, giảm 98,3% so với cùng kỳ 2020. Khách nội địa đạt 25,4 triệu khách, tăng 27,7% so với cùng kỳ 2020.