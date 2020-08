Hâm nóng du lịch nhờ lễ 2.9

Trái ngược với hình dung của nhiều người rằng du lịch vẫn trong thời kỳ đóng băng vì dịch bệnh, từ thứ sáu (28.8) đến hết chủ nhật (30.8), hàng ngàn lượt khách chủ yếu đi theo đoàn gia đình liên tiếp đến nhận phòng nghỉ dưỡng tại khu resort 5 sao đẳng cấp của đảo ngọc. Tại khu phục vụ buffet cho khách nghỉ dưỡng tại Vinpearl, khách lấp kín các bàn ăn, có khi còn phải xếp hàng chờ nhân viên sắp chỗ. Khu vui chơi chủ đề lớn nhất Việt Nam là VinWonders, mới khai trương dịp 1.6, nhộn nhịp khách tham gia rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Tuy không đông đúc như thường ngày nhưng ngoài lượng khách nghỉ dưỡng tại Vinpearl, có rất nhiều đoàn khách bên ngoài mua vé vào cổng, cho thấy nhu cầu vui chơi của người dân khá lớn.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Công ty Fiditour, Phú Quốc được coi là điểm đến an toàn nhất tính đến thời điểm này. Sau cao điểm dịch đợt 2, tỷ lệ khách đặt phòng khách sạn tại Phú Quốc đã vượt qua cả Phú Yên và Quy Nhơn. Chỉ riêng khách sạn 3 và 4 sao ở Phú Quốc có kênh OTA (đại lý trực tuyến như các web đặt chỗ Booking.com, Agoda, Traveloka…) và TA (nhận khách từ các công ty lữ hành) mà Fiditour đang quản lý đã hết phòng từ 2 - 3 hôm nay. Trong đó đa phần là khách dời booking từ tháng 7 qua dịp lễ này. Sau Phú Quốc là Vũng Tàu, Phan Thiết. Đà Lạt ngang bằng Phú Yên, Quy Nhơn nhưng các tuyến này khách đặt phòng nghỉ dưỡng nhiều, ít trọn gói hơn Phú Quốc. Các tuyến miền Tây và TP.HCM cũng khá.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, thông tin: Dịp lễ 2.9 năm nay chỉ nghỉ 1 ngày vào giữa tuần và học sinh cũng đang chuẩn bị bắt đầu nhập học nên đa số du khách đăng ký tour hoặc dịch vụ combo du lịch khởi hành từ cuối tuần trước. Năm nay, một xu hướng mới là khách bắt đầu chọn dịch vụ nghỉ dưỡng “staycation” (kỳ nghỉ tại chỗ) ở các khách sạn lớn tại TP.HCM. Vì mức giá giảm đến 50% so với trước đây nên dịch vụ này đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Ngoài ra, Phú Quốc và Vũng Tàu là 2 địa điểm du lịch an toàn, thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách. Linh động chuyển đổi sản phẩm theo nhu cầu thực tế, Vietravel đã xây dựng khoảng 10 sản phẩm tour combo (theo gói) đến Phú Quốc và 14 sản phẩm tour combo Vũng Tàu để phục vụ du khách dịp này. Loại hình tour trọn gói được xây dựng dựa trên tiêu chí an toàn chung của Tổng cục Du lịch và Bộ Y tế từ: Điểm đến du lịch an toàn; Dịch vụ lưu trú an toàn; Dịch vụ ăn uống, hàng hóa; Dịch vụ vận chuyển khách du lịch... an toàn.