Hạn chế du lịch Ấn Độ vì nhóm khủng bố dọa đánh bom

Tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết ngày 24.4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo một tổ chức khủng bố tên Jaish-e-Mohammed có trụ sở tại Parkistan đã gửi thư tới nhà chức trách quản lý đường sắt của Ấn Độ đe dọa sẽ cho gây nổ tại các nhà ga đường sắt ở bang Punjab, Rajasthan, Uttarakhan và phía tây bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Trong thư, nhóm khủng bố đe dọa sẽ gây nổ tại các nhà ga Roorkee, Haridwar và 10 nhà ga khác tại bang Uttarakhand vào ngày hôm nay (6.5); các nhà ga Firozpur, Jalandhar, Faridkot, Amritsar, Barnala cùng các ga đường sắt, trạm xe buýt, căn cứ quân sự ở Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Sriganganagar vào ngày 13.5.

Hiện nay, các lực lượng chức năng Ấn Độ đang xác minh mối đe dọa này và tăng cường công tác an ninh tại các địa điểm trên.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cân nhắc việc tổ chức tour cho khách du lịch đến Ấn Độ trong thời gian này.

Tổng cục Du lịch cũng khuyến cáo khách đang du lịch tại Ấn Độ nên tránh các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm, theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các doanh nghiệp, cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật tình hình chính trị tại Ấn Độ để tổ chức các chương trình du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và thông báo cho du khách về số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại Sứ quán: +919971257204 hoặc tổng đài bảo hộ công dân: +84 981 848484.