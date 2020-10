Hàng châu Âu vào Việt Nam chưa nhiều

Ngược lại, một đại lý làm thủ tục hải quan khác ở khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM) cho biết hàng máy móc công nghiệp, thiết bị y tế, vải… từ thị trường EU không tăng mà đang giảm mạnh. Ông Thắng, chủ đại lý làm thủ tục hải quan tại cảng này, nói cụ thể, nếu so cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng máy móc quan trọng nhập khẩu từ EU vào Việt Nam giảm khoảng 15 - 20%. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến tháng 9 năm nay, các khoản thu thuế nhập khẩu của cảng Cát Lái đạt khoảng 74% so kế hoạch. Nếu so cùng thời điểm này năm ngoái, nguồn thu giảm khoảng 14 - 17%. Nguyên nhân ngoài việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình Việt Nam tham gia ký kết các FTA, nguyên nhân chính là do Covid -19.