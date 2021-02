Hàng hóa tết phong phú, giá giảm

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống này mới tăng cường lượng hàng hóa thiết yếu lớn, có thể phục vụ trọn 3 tháng trước, trong và sau Tết Tân Sửu cho các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM do tỷ lệ người dân năm nay ở lại ăn tết cao hơn mọi năm. Trong đó, phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng 9 nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản tết.

Còn tại các chợ dân sinh, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống những ngày cận tết thường có biến động tăng do nhu cầu thực phẩm tăng mạnh. Tuy nhiên, năm nay do người dân hạn chế đến những nơi công cộng nên người bán cũng khó nhích giá lên. Đặc biệt, câu chuyện giá thịt heo tăng nóng trong tháng cận tết được nói nhiều, nay cận tết, lại giảm mạnh. Theo ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, vào thời điểm này, mỗi ngày C.P. Việt Nam cung cấp cho thị trường cả nước từ 19.000 - 20.000 con heo, tăng 3.000 - 4.000 con/ngày so với những ngày thường. Trong 4 ngày giáp Tết Tân Sửu, C.P. Việt Nam sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 24.000 con/ngày và đủ lượng heo để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tết của thị trường.