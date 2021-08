Hàng ngàn shipper tại TP.HCM được đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19

Đại diện Gojek Việt Nam cho biết đang tiếp tục lên danh sách các đối tác tài xế khác của Gojek cho các đợt tiêm chủng tiếp theo của thành phố. Các đối tác tài xế chưa nhận được thông tin tiêm trong đợt đầu tiên có thể tham gia các đợt đăng ký sau theo Gojek hoặc có thể đăng ký trực tiếp với địa phương nơi đang sinh sống để được tiêm chủng sớm nhất. Theo chính sách chung của UBND TP, các đối tác tài xế của Gojek trong danh sách đăng ký sẽ được hoàn toàn miễn phí chi phí tiêm vắc xin Covid-19.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết mặc dù đang tạm dừng các hoạt động tại TP.HCM để ưu tiên chống dịch, chấp nhận việc có thể bị ảnh hưởng về doanh số nhưng Be vẫn đang tích cực đẩy nhanh việc tiêm chủng, ưu tiên đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tài xế. Lực lượng shipper có vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu, do đó, tài xế đơn vị này đã được triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ tuần trước và vẫn đang tiếp tục lên danh sách đăng ký tiêm theo chính sách chung của thành phố.