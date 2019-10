Hàng trăm cây thuốc lá, nước hoa bị 'quên' trong… nhà vệ sinh sân bay

Thuốc lá điện tử là mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, khác với thuốc lá thường, thuốc lá điện tử không tạo khói mà tạo ra luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống thuốc lá thật. Do không tạo khói khi hút, nên thuốc lá điện tử được các nhà sản xuất quảng cáo trên thị trường là… loại bỏ được các chất độc và khó chịu chứa trong điếu thuốc lá. Tuy nhiên, trong tháng 9 vừa qua, chính quyền tại một số bang ở Mỹ như: New York, Michigan, Massachusetts và mới đây là bang Washington đã cấm các loại thuốc lá điện tử có hương vị do lo ngại gia tăng các trường hợp mắc bệnh phổi liên quan tới thuốc lá điện tử cũng như khả năng các loại sản phẩm có hương vị sẽ khiến giới trẻ dễ nghiện nicotine.