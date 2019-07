Hành khách thương gia bị 'tố' sàm sỡ là chủ nhiều doanh nghiệp

Ông Vũ Anh Cường trước đó được biết là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Đất Lành. Nhưng theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện nay người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Vũ Mạnh Trường. Một số nguồn tin cho thấy ông Vũ Anh Cường đã nghỉ ở công ty này từ năm 2016. Thế nhưng trước đó, một số tờ báo đã thông tin có khách hàng gửi đơn tố cáo Công ty cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Đất Lành bán đất nền trên giấy, không giao đất và cũng không trả lại tiền cho khách hàng. Các vụ việc xảy ra nhiều năm trước khi ông Cường còn làm lãnh đạo tại đây.

Trước đó, ông Vũ Anh Cường còn đứng tên đại diện tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Villas đăng ký trụ sở hoạt động tại P.Bình An, quận 2, TP.HCM được hoạt động từ đầu năm 2014 với ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Tuy nhiên doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ giữa năm 2014.

Hiện nay, ông Vũ Anh Cường đang đứng tên là người đại diện Công ty TNHH Hoàng Hiệp sinh năm 1960 có hộ khẩu thường trú tại quận 1, TP.HCM. Công ty TNHH Hoàng Hiệp có trụ sở chính tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty này thành lập từ năm 1994, với hoạt động chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Bên cạnh đó các ngành nghề đăng ký khác gồm kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, sản xuất cà phê, xây dựng nhà các loại…

2, tại phường Bình Trưng Tây và phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 để đầu tư dự án khu nhà ở… Ngoài ra, ông Vũ Anh Cường là đại diện của Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) ra đời vào năm 2010 có trụ sở chính tại quận 3, TP.HCM. Công ty này chuyên về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đến cuối năm 2018, công ty có vốn điều lệ là 247,8 tỉ đồng. Cuối năm 2015, UBND Thành phố có quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) sử dụng khu đất có diện tích 145.956 m, tại phường Bình Trưng Tây và phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 để đầu tư dự án khu nhà ở…

Tuy nhiên mới đây vào ngày 25.7, báo Công an TP.HCM có đăng tải việc một khách hàng gửi đơn kêu cứu cho biết đã vay 18,9 tỉ đồng năm 2012 mua một nền đất biệt thự diện tích 315 m2 tại dự án khu nhà ở Bình Trưng Tây (P.Bình Trưng Tây, Q.2) do Công ty TNHH Thế Kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) làm chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất và cũng không được trả lại tiền. Cụ thể do dự án chưa hoàn thiện pháp lý nên hai bên thực hiện việc mua bán nền dưới hình thức ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư. Dù đã nhận đủ tiền từ khách hàng nhưng sau đó Công ty Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây không thực hiện được việc giao nền đất như đã cam kết. Đến tháng 5.2014, ông Vũ Anh Cường - Chủ tịch HĐTV Công ty Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây gửi cho khách hàng văn bản xin gia hạn thời gian giao đất. Nhưng việc này cũng chưa thực hiện và đến tháng 8.2016, ông Vũ Anh Cường lại gửi văn bản cam kết sẽ thanh toán lại tiền cho khách hàng chậm nhất đến ngày 31.12.2016. Tuy nhiên đến nay khách hàng vẫn chưa nhận lại được số tiền trên…

Thế nhưng chiều nay (28.7), khi người viết hỏi ông Vũ Anh Cường về các công ty trên. Ông Cường trả lời qua tin nhắn SMS là “Anh nghỉ hết rồi. Không làm ăn gì nữa em ơi”.