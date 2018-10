HDBank báo lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 với những chỉ tiêu tăng trưởng rất khả quan.



Theo đó tổng thu nhập hoạt động đạt 6.783 tỉ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 18,5% lên 5.484 tỉ đồng, và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập. Các mảng hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư, kinh doanh chứng khoán tiếp tục mang lại hiệu quả với thu nhập thuần lần lượt đạt 128,8 tỉ đồng và 461,4 tỉ đồng. Đặc biệt, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 340,9 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2017.

Về quản lý chi phí, ngân hàng kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động, với hệ số chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) hợp nhất giảm về mức 48% so với 52,4% thời điểm cuối quý 3/2017. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã giảm mạnh 14,7% so với cùng kỳ do chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng (theo Thông tư 02) hợp nhất tại ngày 30.9.2018 của HDBank được kiểm soát ở mức 1,39%, ở mức thấp so với toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của HDBank là 1%, ở mức thấp nhất toàn ngành.

Tính đến ngày 30.9.2018, dư nợ tín dụng của HDBank đạt 125.738 tỉ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, trong đó của riêng HDBank đạt 115.665 tỉ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2017. Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 144.716 tỉ đồng tăng 11%. Quy mô tổng tài sản đạt 199.380 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 15.955 tỉ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm.

Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 13,6%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm, mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của HDBank tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ với 39 điểm giao dịch được khai trương, nâng tổng số chi nhánh, phòng giao dịch hiện có lên 279 điểm. Số điểm giao dịch tài chính của công ty tài chính tiêu dùng HD Saison không ngừng mở rộng, đạt 13.168 điểm, tăng 1.666 điểm so với đầu năm và tiếp tục dẫn đầu toàn ngành tài chính tiêu dùng về quy mô mạng lưới. Công ty hiện phục vụ hơn 4,6 triệu khách hàng.

Để có được kết quả kinh doanh tích cực nêu trên, mảng bán lẻ và tiêu dùng tiếp tục có những tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó riêng tài chính tiêu dùng đóng góp tới 21,4% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Với quy mô lợi nhuận trước thuế đến hết quý 3 đạt 2.884 tỉ đồng, HDBank đã hoàn thành 73,3% kế hoạch lợi nhuận 3.933 tỉ đồng của năm 2018.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 9 tháng qua HDBank có nhiều sự kiện nổi bật. Cổ phiếu HDB vừa niêm yết trên sàn chứng khoán nằm trong nhóm 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán TP.HCM và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục; HDBank đón Huân chương lao động Hạng 2 nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập; được tạp chí uy tín Forbes đưa vào top những thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam; tổ chức HR Asia bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất châu Á; đạt giải “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương” do tổ chức Euromoney đánh giá…

Đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank thường niên lần thứ 8 - năm 2018 tiếp tục thành công rực rỡ. Giải có sự hiện diện của Chủ tịch liên đoàn Cờ Thế giới, đã thu hút gần 300 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự với chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, trong lần thứ hai được tổ chức, Giải Futsal HDBank (Vô địch Quốc gia và Cup Quốc gia) tiếp tục mang những trận cầu đẹp mắt đến người hâm mộ bộ môn bóng đá.