HDBank hoàn thành vượt kế hoạch, nợ xấu chỉ 0,93%

Cùng với tăng trưởng về quy mô, hiệu quả hoạt động của ngân hàng khá tích cực như lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.818 tỉ đồng, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2020, trong đó lãi từ dịch vụ tăng 51,8% so với cùng kỳ 2019. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 20,6% và 1,7%.

Các chỉ tiêu an toàn của HDBank không ngừng được nâng cao, chẳng hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát chỉ 24,8% so với mức tối đa theo quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt tới 12%, cao hơn so với quy định 8%. HDBank là một trong số những nhà băng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II. Đặc biệt, năm qua HDBank phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính lớn, uy tín từ châu Âu và trong khu vực, giúp bổ sung vốn cấp hai và tăng cường nguồn lực cho các kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra.