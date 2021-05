HDBank số hóa quy trình mở tài khoản tại quầy

Chủ đầu tư dự án An Lạc Green Symphony là Công ty An Lạc do ông Nguyễn Trọng Thông làm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật, mới bị UBND H.Hoài Đức (Hà Nội) phạt 40 triệu đồng vì thi công không phép.