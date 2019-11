Heo hơi chững giá, giá ngoài chợ vẫn tăng 10 - 20%

Tại thủ phủ nuôi heo miền Bắc là Hà Nam, giá heo hơi từ 69.000 - 73.000 đồng/kg, trong đó heo 130 kg trở lên được mua giá 72.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn từ 100 - 120 kg/con giá cao hơn 1.000 đồng/kg. Heo hơi tại miền Nam hôm qua giá phổ biến từ 70.000 - 73.000 đồng/kg, miền Trung và Tây nguyên nhiều nơi giảm 2.000 đồng/kg, dao động từ 63.000 - 70.000 đồng.

Theo các thương nhân, do heo nhỏ nhiều nên giá không cao, heo mảnh dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, trong khi trước đó 1 tuần, giá heo mảnh có hôm lên 90.000 đồng/kg. Giá heo hơi 3 miền chững lại và có nơi giảm, nhưng thịt heo tại các siêu thị tăng giá 10 - 15% so với trước, mức trung bình 150.000 đồng/kg; tại các chợ bán lẻ khu vực TP.HCM tăng 10 - 20% (sườn non lên 220.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 170.000 đồng/kg, thịt nạc 160.000 đồng/kg...).