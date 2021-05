Hiệp định CPTPP và vì sao phải ‘đón đầu’ thành lập công ty tại Anh?

Sau khi rời Liên minh Châu Âu (EU), việc gia nhập Hiệp định CPTPP không còn yêu cầu Anh phải nhường quyền kiểm soát luật pháp, biên giới hay tiền bạc. Vì vậy, về cơ bản các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu và xuất khẩu, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ và bảo hộ thương hiệu Việt Nam tại Anh.

Hiệp định CPTPP sẽ là đòn bẩy cho thương mại song phương Việt - Anh

Thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại song phương Việt - Anh

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) vẫn duy trì các lợi ích trong mối quan hệ thương mại hiện có của hai bên tại Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Thương mại hàng hóa từ dệt may, da giày cho tới các mặt hàng thủy sản vẫn không bị gián đoạn. Thương mại dịch vụ, cụ thể là dịch vụ tài chính và thương mại điện tử, có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hiệp định không chỉ tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Anh mà còn hướng tới sự tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Là thành viên sáng lập của CPTPP, Việt Nam rất hoan nghênh và ủng hộ việc Vương Quốc Anh gia nhập Hiệp định CPTPP trong tương lai. Năm 2019 CPTPP chiếm tỷ trọng 13% tổng GDP toàn cầu và dự đoán sẽ tăng lên 16% tổng GDP toàn cầu khi Anh gia nhập. Hiệp định CPTPP là một trong các hiệp định thương mại tự do quan trọng nhất trên thế giới, vì vậy cả Anh và Việt Nam luôn mong muốn hợp tác chặt chẽ về việc này.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi. Việt Nam có quan hệ thương mại tự do với các nước CPTPP là một tiền đề thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt - Anh phát triển mạnh mẽ.

Doanh nghiệp Việt sẽ chinh phục thị trường Anh

Vương quốc Anh từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống lịch sử và là một trung tâm tài chính lớn tại châu Âu. Nước Anh luôn được xem là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư Việt Nam phát triển các mô hình kinh doanh.

Sau khi rời EU từ ngày 31.1.2020, Anh đang dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường này và có những chiến lược phát triển mới theo hướng có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Khi thành lập công ty tại Anh, doanh nghiệp Việt Nam sẽ hưởng nhiều ưu đãi thương mại cũng như học hỏi nền công nghệ tiên tiến từ Anh.

Mức thuế doanh nghiệp phổ thông tại Anh là 19%, nằm trong top 3 quốc gia có thuế suất kinh doanh thấp nhất trong G20 và dự kiến sẽ giảm xuống mức 17%. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài, Patent Box... tạo thuận lợi cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư tại UK.

11 quốc gia nằm trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và nước Anh

