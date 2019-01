Him Lam Green Park gây ấn tượng ngay trong ngày đầu ra mắt dự án

Buổi lễ giới thiệu vừa diễn ra vào ngày 13.1.2019 tại khuôn viên dự án Him Lam Green Park, P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Với giá từ 2,7 tỉ đồng/căn liền kề được ra mắt trong giai đoạn 1 đã thực sự tạo nên cơn sốt cho thị trường và ngay trong ngày ra mắt đầu tiên đã có thêm nhiều chủ nhân mới với tỷ lệ giao dịch thành công vượt kế hoạch đặt ra. Chỉ sau 1 giờ ra mắt, 80% nhà phố liền kề của Him Lam Green Park tung ra trong giai đoạn 1 đã nhanh chóng được chọn mua, nhiều khách hàng nuối tiếc ra về khi không đặt cọc được căn ưng ý do chậm chân giữ chỗ.

Sự kiện thu hút nhiều khách hàng tham gia với nhiều giao dịch được thực hiện Quy mô 26,8 ha, tổng vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng, dự án cung cấp lượng sản phẩm lớn gồm 22 biệt thự, 666 nhà phố thương mại và 1.926 căn hộ. Nhờ quỹ đất rộng, chủ đầu tư Him Lam định hướng phát triển dự án thành khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố, chú trọng yếu tố cảnh quan môi trường và tiện ích cộng đồng. Đây là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh, hứa hẹn sẽ mang diện mạo và tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, tạo ra làn gió mới cho thị trường BĐS nơi đây. Quy mô 26,8 ha, tổng vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng, dự án cung cấp lượng sản phẩm lớn gồm 22 biệt thự, 666 nhà phố thương mại và 1.926 căn hộ. Nhờ quỹ đất rộng, chủ đầu tư Him Lam định hướng phát triển dự án thành khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố, chú trọng yếu tố cảnh quan môi trường và tiện ích cộng đồng. Đây là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh, hứa hẹn sẽ mang diện mạo và tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, tạo ra làn gió mới cho thị trường BĐS nơi đây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Lâm - Phó TGĐ Công ty cổ phần Him Lam, Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh chia sẻ: “Xuất phát từ những tâm huyết kiến tạo một khu đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của con người Kinh Bắc, dự án Him Lam Green Park ra đời mang dáng dấp của khu đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ các tiện ích phục vụ cho cuộc sống hiện đại như: Giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, văn hóa,… Không chỉ vậy, chủ đầu tư Him Lam cũng chú trọng vào yếu tố con người - những chủ nhân tương lai của Him Lam Green Park, để xây dựng nên một cộng đồng cư dân thấm đậm tính nhân văn. Tính gắn kết tình làng nghĩa xóm truyền thống của quê hương sẽ luôn giữ gìn và phát huy hơn nữa ở môi trường đô thị hiện đại này”.

Ông Trần Công Lâm - Phó TGĐ Công ty cổ phần Him Lam, Giám đốc công ty cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ Dành gần 50% diện tích toàn khu để phát triển mảng xanh và các tiện ích gắn kết cư dân. Khu đô thị chú trọng tạo môi trường trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp nhờ không gian xanh rộng lớn, kết hợp loạt tiện ích đa dạng. Dành gần 50% diện tích toàn khu để phát triển mảng xanh và các tiện ích gắn kết cư dân. Khu đô thị chú trọng tạo môi trường trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp nhờ không gian xanh rộng lớn, kết hợp loạt tiện ích đa dạng.

Là một trong những vị khách đăng ký chọn mua đầu tiên, chị Minh Huế (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi để ý tới Him Lam Green Park ngay khi thị trường có những thông tin đầu tiên bởi dự án có nhiều ưu điểm như vị trí đắc địa cùng với hệ thống tiện ích đa dạng, đặc biệt là do chủ đầu tư uy tín Him Lam triển khai. Chính vì vậy, tôi đã chờ đợi dự án này khá lâu rồi, và ngay hôm nay tôi đã chọn được căn nhà để nhanh chóng trở thành cư dân tại đây”.

Không gian dành cho mảng xanh và cộng đồng được đặc biệt chú ý tại Him Lam Green Park Không chỉ thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu mua để ở, Him Lam Green Park còn đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư khi các sản phẩm được chào bán với giá hợp lý và chính sách bán hàng linh hoạt, nhiều ưu đãi cùng cơ hội sinh lời không ngừng gia tăng. Không chỉ thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu mua để ở, Him Lam Green Park còn đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư khi các sản phẩm được chào bán với giá hợp lý và chính sách bán hàng linh hoạt, nhiều ưu đãi cùng cơ hội sinh lời không ngừng gia tăng.

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc sở hữu sản phẩm tại Him Lam Green Park, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian là 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên với lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên là 7%/năm. Trong sự kiện, khách hàng có nhu cầu đăng ký mua sản phẩm tại Him Lam Green Park và tiến hành thanh toán nhanh 50% hoặc 70% khi ký HĐMB đã được chủ đầu tư dành thêm những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cực kỳ hấp dẫn.

Cũng trong buổi lễ, Nhà phát triển và kinh doanh dự án - Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị phân phối chính thức dự án giai đoạn 1 là Hải Phát Land, Trung Tín Real, HomeHub, HDG.

Đại diện Him Lam Land đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị phân phối chính thức dự án giai đoạn 1 Trước sức nóng của dự án khi ra mắt trong giai đoạn cận Tết Kỷ Hợi 2019, Him Lam Green Park được nhiều chuyên gia đánh giá là được giới thiệu đúng thời điểm thị trường BĐS Bắc Ninh đang khan hiếm nguồn cung. Do đó, sự xuất hiện của khu đô thị hoàn chỉnh Him Lam Green Park góp phần giải tỏa “cơn khát” của không chỉ khách hàng mua để ở mà cả các nhà đầu tư, hứa hẹn tiếp tục tạo nên sự bùng nổ cho thị trường BĐS Bắc Ninh trong thời gian tới. Trước sức nóng của dự án khi ra mắt trong giai đoạn cận Tết Kỷ Hợi 2019, Him Lam Green Park được nhiều chuyên gia đánh giá là được giới thiệu đúng thời điểm thị trường BĐS Bắc Ninh đang khan hiếm nguồn cung. Do đó, sự xuất hiện của khu đô thị hoàn chỉnh Him Lam Green Park góp phần giải tỏa “cơn khát” của không chỉ khách hàng mua để ở mà cả các nhà đầu tư, hứa hẹn tiếp tục tạo nên sự bùng nổ cho thị trường BĐS Bắc Ninh trong thời gian tới.