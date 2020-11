Him Lam Vạn Phúc: ‘khuấy động’ thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội

Bước tiến mới của thương hiệu Him Lam tại Hà Nội

Quy mô và hoành tráng, Lễ ra mắt Him Lam Vạn Phúc mang đến cho quý khách một không gian kiến trúc mang âm hưởng Paris, những màn trình diễn sử dụng công nghệ tương tác Hologram ấn tượng, công nghệ giới thiệu dự án độc đáo cùng những vũ điệu của âm nhạc và ánh sáng hiện đại nhất.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự Lễ ra mắt dự án Him Lam Vạn Phúc

Với chủ đề “Him Lam - Dòng chảy thịnh vượng”, Lễ ra mắt đã khẳng định những thành tựu và dấu ấn của “dòng chảy” Him Lam trong suốt chặng hành trình dài xây dựng, phát triển và tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng, đối tác. Sự kiện đã đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Him Lam tại thị trường bất động sản Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam nhấn mạnh: “Là một doanh nghiệp luôn đặt chữ tín hàng đầu và lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi, nhiều năm qua Him Lam đã và đang kiến tạo nên hàng loạt dự án chất lượng cho xã hội. Không chỉ chú trọng đầu tư bất động sản, Him Lam còn đầu tư, thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm tại các thành phố lớn, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị”.

Ông Trần Văn Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam phát biểu tại buổi lễ

Ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản phía Nam, Him Lam đã trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản nổi bật với hàng loạt những dự án tại TP. Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, giờ đây, thương hiệu này tiếp tục chinh phục thị trường bất động sản miền Bắc với nhiều sản phẩm đột phá, một trong số đó là Him Lam Vạn Phúc.

Sức hấp dẫn của Him Lam Vạn Phúc

Tại sự kiện, bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã chia sẻ các thông tin về thị trường bất động sản cùng các ưu thế vượt trội của dự án Him Lam Vạn Phúc, dự án vừa vinh dự nhận giải “Shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020” tại lễ trao giải Bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2020 lần thứ năm.

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chia sẻ thông tin về thị trường và dự án

Lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees danh giá, Him Lam Vạn Phúc mang dáng vóc của đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu với lối kiến trúc Haussmann đậm chất Pháp.

Tọa lạc tại ngã tư Vạn Phúc - Hà Đông, mặt trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí tinh hoa hiếm có cùng cơ hội đầu tư, kinh doanh vô cùng tiềm năng.

Sở hữu vị trí tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi có hạ tầng tiện ích và giao thông hoàn thiện, cộng đồng Him Lam Vạn Phúc được thừa hưởng tiện ích nội khu như: trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống shophouse đa dạng các hoạt động kinh doanh.

Không chỉ sở hữu các tiện ích nội khu sáng giá, Him Lam Vạn Phúc còn thừa hưởng hệ thống các tiện ích ngoại khu cao cấp và đồng bộ. Từ dự án, cư dân rất thuận tiện khi kết nối với các tiện ích hàng đầu của quận Hà Đông như: Siêu thị Co.opMart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza,…

“Được thiết kế 6 tầng mang ưu thế đặc biệt của loại hình nhà phố thương mại, tất cả các căn shophouse của Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt tiền thông thoáng, giúp cho công việc kinh doanh đạt độ sinh lời tối đa” - Bà Ngọc nhấn mạnh.

Him Lam Vạn Phúc sở hữu nhiều ưu thế nổi bật

Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút đặc biệt của shophouse Him Lam Vạn Phúc đó là pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao đúng cam kết. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho khách hàng mà còn là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư có thể cho thuê, chuyển nhượng hay bán lại một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đến thời điểm hiện tại, Shophouse Him Lam Vạn Phúc đã xây thô đến tầng cuối cùng. Khách hàng có thể tới tận nơi để đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và nhận định được hiệu quả sinh lời thực tế.

Có thể nói, hội tụ hàng loạt ưu thế, Him Lam Vạn Phúc đã thỏa mãn nhu cầu sống sang của khách hàng đồng thời mở ra cơ hội đầu tư sinh lời trọn vẹn cho những nhà đầu tư sành sỏi, hứa hẹn sẽ là tâm điểm “khuấy động” thị trường BĐS thủ đô những tháng cuối năm 2020.