Him Lam Vạn Phúc tiếp tục gây sốt tại lễ mở bán phân khu Barres

Sở hữu lợi thế “vàng” về vị trí, cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, Him Lam Vạn Phúc thu hút được đông đảo giới đầu tư cũng như khách hàng trong ngày mở bán phân khu đầu tiên Barres. Phân khu được coi là điểm khởi nguyên đầu tiên của dự án, khơi mạch nguồn thịnh vượng cho cộng đồng cư dân Him Lam Vạn Phúc.

Tại lễ mở bán, Him Lam Land - đơn vị phát triển và kinh doanh đã tái hiện và mang đến cho quý khách hàng một không gian kiến trúc mang âm hưởng Paris. Cùng với đó là những bản hòa ca lãng mạn, tạo nên một không gian hệt như con phố Rue Des Barres (Pháp) ngay giữa lòng Him Lam Vạn Phúc - “Paris thu nhỏ” tại quận Hà Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chia sẻ: “Sở hữu những giá trị vượt trội thuộc vào hàng hiếm trên thị trường, Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn trở thành “tâm điểm vàng” của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội. Chắt chiu những tinh hoa từ đất nước Paris hoa lệ, Him Lam Vạn Phúc là món quà mà Him Lam Land dành tặng cho mảnh đất Hà Nội giàu giá trị văn hóa”.

Ngay tại sự kiện, nhiều giao dịch thành công đã cho thấy sức nóng của phân khu Barres trên thị trường, đồng thời tái khẳng định shophouse Him Lam Vạn Phúc như là món quà hấp dẫn mà mọi khách hàng đều mong muốn sở hữu.

Đặc biệt, nhân dịp này, nhiều chính sách hấp dẫn dành riêng cho các khách hàng giao dịch thành công phân khu Barres như ưu đãi đặc biệt lên đến 6%, tặng 50 lượng vàng 9999 SJC cho 50 khách hàng đầu tiên.

Những chủ nhân đầu tiên của phân khu Barres - Him Lam Vạn Phúc

Bên cạnh đó, khách hàng còn bị hấp dẫn bởi chính sách hỗ trợ tài chính đến từ ngân hàng uy tín. Theo đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) áp dụng chính sách ưu đãi vay lên đến 70% trong 35 năm, lãi suất từ 7,5%/ một năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Chia sẻ tại sự kiện, đa phần khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng, tiện ích và đặc biệt là những chính sách ưu đãi đang áp dụng.

Là một trong ba phân khu tại Him Lam Vạn Phúc, Barres sở hữu vị trí đắc địa cùng lối kiến trúc cổ điển phong cách Haussmann được trau chuốt đến từng chi tiết, nhiều căn shophouse sở hữu 3 vỉa hè thoáng đạt, thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh - thương mại.

Với quy mô 69 căn shophouse được bố trí theo hình chữ U, Barres được ví như “thỏi nam châm” thu hút “vượng khí”. Đây được coi là “mạch nguồn thịnh vượng” cho cộng đồng cư dân Him Lam Vạn Phúc.

Khách hàng được tư vấn chuyên sâu để lựa chọn căn shophouse ưng ý

Phân khu Barres nằm cạnh trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đây là trung tâm kết nối giao thông và giao thương của khu vực. Hưởng lợi lớn về vị trí, từ Barres, cư dân có thể thuận lợi di chuyển đến các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học… Đặc biệt, Barres chỉ cách Trường Quốc Tế Nhật Bản JIS vài bước chân. Đây là ngôi trường liên cấp từ bậc mầm non tới trung học phổ thông theo mô hình giáo dục Nhật Bản.

Và một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút đặc biệt của shophouse Barres nói riêng và Him Lam Vạn Phúc nói chung đó là pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao đúng cam kết. Đến nay, các hạng mục thi công xây dựng đang dần hoàn thiện. Do vậy, đến tham dự sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp tham quan các căn shophouse và đánh giá chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, từ đó nhận định chính xác hiệu quả sinh lời của dự án.

Thành công của sự kiện mở bán phân khu Barres có thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển của Him Lam Land, không chỉ kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, Him Lam Vạn Phúc còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông thái.