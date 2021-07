Hóa đơn tiền nước 'bỗng dưng' tăng sốc

Liên hệ tới Báo Thanh Niên vào tối 20.7, chị P.T.A.Linh (ngụ Q.12, TP.HCM) bức xúc phản ánh hóa đơn tiền nước tăng bất thường gấp gần 6 lần so với bình thường. Nhà chỉ có hai vợ chồng, đi làm cả ngày, trung bình tiền nước 1 tháng của nhà chị Linh chỉ dao động trên dưới 100.000 đồng/tháng, tháng nào cao nhất cũng chỉ khoảng 150.000 đồng, tức chưa tới 10 mnước. Nghĩ do thời gian dịch bệnh, ở nhà dùng nước nhiều hơn nhưng khi kiểm tra lại, tiền nước tháng 7 được tính từ 1.6 - 1.7, trước thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Giai đoạn này, hai vợ chồng chị Linh vẫn đi làm bình thường, chỉ về nhà buổi tối và sử dụng nước như ngày thường.

Liên hệ qua số tổng đài của Công ty cổ phần cấp nước Trung An, chị Linh được nhân viên hướng dẫn kiểm tra lại đồng hồ nước và xem có bị rò rỉ nước hoặc bể ống nước không.

“Giữa đêm nhưng bực quá vẫn phải chạy ra kiểm tra đồng hồ. Mọi thứ bình thường, không dùng nước thì đồng hồ đứng yên, không quay. Gọi lại cho tổng đài thì họ nói nhà tôi không đăng ký tạm trú nên không có định mức nước. Giá nước sạch tính theo đơn giá 15.200 đồng/m3, tổng xài 40 m3 là hơn 625.000 đồng. Không thể nào 1 tháng xài 40 m3 nước được. Đáng nói, kiểm tra lại hóa đơn, ngày 1.6, công ty báo chỉ số nước nhà chị Linh là 216 m3, đến ngày 1.7 là 256 m3 và ngày 20.7 là 263 m3. Như thế có nghĩa là 1 tháng, hai vợ chồng đi làm cả ngày tiêu thụ hết 40 m3 nước, trong khi từ ngày 1 - 20.7 giãn cách xã hội, ở nhà suốt thì xài có 7 m3 nước. Quá vô lý”, chị Linh kể.

Bên dưới bài phản ánh của chị P.T.A.Linh, rất nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM cũng chia sẻ câu chuyện hóa đơn tiền nước cùng nỗi bức xúc tương tự. Trước đó, ông N.T.Sĩ (Q.Tân Bình) cũng gửi Thanh Niên đơn kêu cứu về việc hóa đơn tiền nước tăng gần 50 lần với số tiền phải đóng hơn 18 triệu đồng/tháng.

Sau khi nhận được phản ánh của chị P.T.A.Linh, Công ty cổ phần cấp nước Trung An đã liên hệ, trực tiếp trao đổi với khách hàng và bố trí nhân viên đến nhà khách hàng để kiểm tra và giải quyết theo quy định vào sáng qua (23.7).

Đại diện doanh nghiệp cho biết qua kiểm tra đồng hồ nước, nhân viên của Trung An chưa phát hiện bất thường nên đã giải thích, hướng dẫn và khuyến cáo khách hàng kiểm tra lại hệ thống ống cấp nước phía sau đồng hồ nước cùng các thiết bị sử dụng nước trong nhà nhằm phát hiện hư hỏng, rò rỉ. Tuy nhiên, khách hàng chưa đồng ý với nội dung giải thích.

“Nhân viên công ty nói đồng hồ hiện sao thì ghi và tính tiền như vậy. Tôi không chấp nhận việc số nước tăng quá cao, đột biến thì họ lý giải có thể do đường ống ở nhà bị hư, gây rò rỉ nước. Nếu đường ống hư thật thì tại sao kỳ vừa rồi đồng hồ vẫn chạy số gần 10 m3 như bình thường? Không lẽ đến 1.7 đường ống nước không sửa tự lành lại?”, chị Linh chưa hết bức xúc.

Bên cạnh đó, chị Linh không đồng ý kiểm định đồng hồ vì nhân viên công ty cấp nước đã xác nhận chưa phát hiện bất thường và nếu mang đồng hồ đi kiểm định, chị Linh sẽ phải ứng trước 1,2 triệu đồng chi phí kiểm định. Trường hợp đồng hồ không có vấn đề gì, khách hàng này sẽ vẫn phải chấp nhận trả hóa đơn tiền nước tăng bất thường, cùng 1,2 triệu đồng tiền kiểm định đồng hồ.

Tuy vậy, sau thời gian trao đổi, phía bên Trung An đã thương lượng tạm ứng phí kiểm định và hẹn khách hàng sau thời gian thực hiện giãn cách sẽ thực hiện thủ tục kiểm định, căn cứ vào kết quả kiểm định để giải quyết thắc mắc của khách hàng theo yêu cầu. Trước mắt, chị Linh đồng ý kiểm định đồng hồ nước theo phương án đề xuất của phía Trung An và chấp nhận rủi ro phải đóng lại 1,2 triệu đồng tiền kiểm định.

Khác với chị P.T.A.Linh, sau khi phía Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa đưa ra phương án tiến hành kiểm định đồng hồ, ông N.T.Sĩ không chịu thực hiện với lý do: “Theo tôi biết, hầu hết những ai rơi vào trường hợp như tôi mà đồng ý phương án kiểm định đồng hồ nước thì kết quả luôn là đồng hồ đúng và phần thiệt luôn thuộc về khách hàng”.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chỉ số tiêu thụ nước tại các hộ gia đình tăng cao đột biến, trong đó có tình trạng rò rỉ đường ống hoặc bể đường ống ngầm. Trong trường hợp này, người dân vẫn phải trả số tiền theo đúng mức tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ. Theo quy định của Nghị định 117, mọi vấn đề phát sinh từ đường ống đến đồng hồ nước là thuộc trách nhiệm của công ty cấp nước, từ đồng hồ nước trở vào nhà của khách hàng thì khách hàng phải chịu trách nhiệm. Sản lượng nước tiêu thụ thể hiện trên đồng hồ, công ty không dám tự ý giảm. Nếu khách hàng có khó khăn về kinh tế thì có thể làm đơn yêu cầu công ty cấp nước xem xét giảm hoặc giãn thời gian đóng tiền nước.

Luật sư Phạm Hoài Nam (Đoàn luật sư TP.HCM) đánh giá việc yêu cầu người dân phải thanh toán tiền nước tăng vọt do rò rỉ, hư hỏng đường ống là quá vô lý. Về nguyên tắc, đơn vị cấp nước có trách nhiệm thông báo trước tới khách hàng tất cả thông tin liên quan tới việc tăng giá nước, nguyên nhân, do chi phí cung cấp vận hành hay do nhu cầu sử dụng nước nhiều.