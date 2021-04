Hoà Phát lần đầu tiên bán 1 triệu tấn thép/tháng

Tháng 3/2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng trên 1 triệu tấn sản phẩm thép các loại, bao gồm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), ống thép và tôn mạ. Đây là con số kỷ lục bán hàng trong 1 tháng của Hòa Phát từ trước đến nay.

Thép xây dựng thành phẩm xác lập cột mốc mới gần 480.000 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm đạt 80.000 tấn, tăng 18% so với tháng 3/2020 – tháng có kết quả xuất khẩu thành phẩm cao nhất năm 2020. Xuất khẩu phôi thép tăng 32% so với cùng kỳ với 178.000 tấn. HRC đạt 238.000 tấn, tăng 36% so với tháng 2/2021.

Cũng trong tháng 3, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường hơn 90.000 tấn ống thép, tăng 73% so với cùng kỳ. Tôn Hòa Phát đạt sản lượng 31.000 tấn, cao gấp 4 lần so với tháng 3/2020, trong đó lượng sản phẩm tôn xuất khẩu đạt gần 14.000 tấn.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, sản lượng bán hàng tháng vừa qua lần đầu chạm mốc hơn 1 triệu tấn là nhờ công suất các nhà máy của Tập đoàn đã được nâng lên đáng kể sau khi lò cao số 4 – Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất hoạt động thử nghiệm ngày càng ổn định từ tháng 1/2021. Bên cạnh đó, thị trường xây dựng dân dụng bắt đầu vào mùa, các dự án công trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai trên cả nước. Nhiều công trình đầu tư công lớn sử dụng thép Hòa Phát như cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa, cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương,…

Lũy kế Quý I/2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng hơn 2,16 triệu tấn thép các loại. Thép xây dựng thành phẩm đạt 855.000 tấn, tăng hơn 17%, trong đó thép thành phẩm xuất khẩu là 147.000 tấn, tăng 10%. Phôi thép xuất khẩu trên 386.000 tấn, tăng 27% so với Quý I/2020. Sản phẩm HRC trong quý đầu năm đạt 665.000 tấn, tăng 75% so với Quý IV/ 2020. Ống thép Hòa Phát ghi nhận 184.000 tấn sau 3 tháng đầu năm, tăng 27%. Trong khi đó, sản lượng bán hàng tôn mạ của Tập đoàn cũng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Mục tiêu sản lượng của Hòa Phát với các sản phẩm thép trong năm 2021 là 5 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm và phôi thép; 2,7 triệu tấn HRC, 920.000 tấn ống thép và 300.000 tấn tôn mạ các loại.